Simona Halep conduce „armada” conaționalelor la Australian Open. Număr record de românce la primul Grand Slam din 2022

Simona Halep conduce „armada” conaționalelor la Australian Open. Numărul 20 WTA va participa la două competiții premergătoare primului Grand Slam al anului, ce se va desfășura între 17-30 ianuarie. La marele turneu ce va avea loc în Melbourne, România va fi reprezentată de un număr record de jucătoare, atât la simplu, cât și la dublu.

Simona Halep conduce „armada” conaționalelor la Australian Open. Numărul 20 WTA a preferat să rămână în România să se pregătească pentru debutul noului sezon. Halep a renunțat la participarea la turneul demonstrativ din Africa de Sud, ce urma să se desfășoare în 18 și 19 decembrie.

Simona Halep s-a declarat îngrijorată de prezența noii variante, Omicron, a Covid-19.

„Nu mai particip la niciun turneu! Stau acasă. Mă antrenez în București, nu plec. Doar în weekend, să mă relaxez. Sunt schimbări de la zi la zi, dar mai este o lună până la Australian Open. Sper să dispară carantina, nu-mi place deloc! M-ar încurca mental!

Am crezut că scăpăm de virus, dar a apărut această nouă versiune, care ne-a debusolat puțin. Am înțeles că nu este atât de periculoasă, din câte am citit. Sper să terminăm cu tot în viitorul apropiat, e stresant pentru toată lumea”, a spus Simona Halep, citată de prosport.ro.