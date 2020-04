Viața bate filmul! Ea este femeia care a fost amanta lui Florin Piersic, timp de nouă ani

Florin Piersic a avut trei căsnicii de-a lungul timpului. Toate cele trei soţii ale sale au fost actriţe. Marele actor a fost căsătorit cu Tatiana Iekel, Anna Szeles şi Anna Toroka. În timpul căsătoriei cu Ana Szeles, actorul a mai avut o relaţie paralelă, dragoste ce s-a consumat pe parcursul a nouă ani.

Florin Piersic a avut şi cele necesare. A fost un bărbat frumos şi celebru, astfel că femeile roiau în jurul său. Pe când erea căsătorit cu actriţa Ana Szelş, actorul a avut o amantă timp de 9 ani.

Astfel, Florin Piersic s-a iubit cu încă o actriţă în timp ce era căsătorit. Amanta se numeşte Gabriela Werner. De altfel, şi ea a recunoscut că s-a iubit cu Florin Piersic, în perioada când era însurat cu Anna Szeles.

Gabriela Werner, cu 17 ani mai tânără decât Florin Piersic, a devenit iubita acestuia în anul 1974. Atunci, actorul era proaspăt despărţit de Tatiana Tekel, prima sa soţie. Dragostea lor a rezistat până în anul 1983, perioadă în care Florin Piersic a fost însurat cu Anna Szeles, cea de-a doua sa soţie.

”Relatia mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, cand eram studenta la IATC, si pana in anul 1983, cand l-am cunoscut pe tatal copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner… am fost 9 ani impreuna si da, pot spune ca am fost impreuna foarte indragostiti unul de altul, fara sa fim intr-o relatie secreta, din contra pot spune, eram impreuna foarte pe fata, dar incercand sa nu lovim alte sentimente… dar viata bate filmul si am pornit pe un alt fagas, fara a ma casatori cu el, din pacate”, a mărturisit Gabriela Werner.

Florin Piersic încă mai ţine legătura cu Gabriela Werner

Deşi au avut o relaţie de 9 ani, Gabriela Werner a declarat că viaţa ei ar fi fost un calvar dacă rămânea cu Florin Piersic.

”Daca ramaneam cu el, era vai de vietisoara mea…nu trebuie sa crezi in pomii fructiferi, ca ei impart fructele tuturor… Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astazi este la fel de chipes”, a mai spus actriţa.

Gabriela Werner, fosta iubită a lui Florin Piersic, locuieşte în prezent in Israel, unde şi-a întemeiat o familie. Actriţa a păstrat relaţii apropiate cu Florin Piersic, care o vizitează de fiecare dată când ajunge în Israel.