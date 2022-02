Marele secret al lui Florin Piersic, la 86 de ani. Totul a fost făcut public (exclusiv)

Florin Piersic a avut un secret imens foarte bine ascuns până la frumoasa vârstă de 86 de ani. O colegă de scenă a făcut totul public. Ce a ascuns celebrul actor din epoca de aur a teatrului românesc? Nimeni nu se aștepta la asta. Artistul le dă întâlnire acum bucureștenilor la Teatrul Național. Cel din urmă revine pe scenă în piesa ‘Străini în noapte’, singura în care mai joacă.

Florin Piersic urmează să apară din nou în fața publicului în cadrul piesei ‘Străini în noapte’, singura piesă în care mai joacă și care poate fi vizionată în data de 21 februarie.

Medeea Marinescu a adăugat că aceasta pare a avea rolul unui ‘elixir al tinereții’ pentru celebrul partener de scenă. Piesa este și una dintre cele mai longevive din România, regizată de Radu Beligan în urmă cu mai bine de 11 ani.

Dar are în palmares multe reprezentații, aș spune că a trecut pragul primelor 1.200. S-a jucat și la noi, în cele mai diverse locuri din țară, dar și afară. La finele lui martie, spre exemplu, vom merge la Paris!”, a declarat Medeea Marinescu pentru impact.ro.

„Cred că este poate cel mai longeviv spectacol de teatru din țară la această oră. Poate mă înșel, fiindcă eu nu am jucat în primii trei ani în această piesă cu totul minunată.

Actorii se plâng de faptul că nu și-au mai putut relua activitatea ca înainte, iar pandemia ține sala pe jumătate goală din cauza restricțiilor impuse de autorități.

Piesa în cauză se pare că ar fi elixirul tinereții pentru Florin Piersic, secretul lui din mânecă la vârsta de 86 de ani. Colega sa de scenă susține că el renaște în timpul acesteia și că se simte extraordinar în timpul prestației, amintind de „Florin Piersic din spectacolul de teatru ce a încântat generații după generații, de acum mai bine de 40 de ani!”

„Florin Piersic e absolut extraordinar în spectacol. Trage totul după el, și sala, și pe mine, și pe oricine! În dățile trecute, fiindcă noi am mai jucat și prin țară, inclusiv la el acasă, la Cluj, mi s-a părut că îl am în fața ochilor pe acel Florin Piersic din spectacolul de teatru ce a încântat generații după generații, de acum mai bine de 40 de ani!”, făcând astfel referire la vivacitatea celui mai îndrăgit actor al ultimei jumătăți de veac, ce tocmai și-a aniversat cel de-al 86 an de viață, la finele lunii ianuarie”, a detaliat Medeea Marinescu.