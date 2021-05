Ce face Răzvan Simion seara, de fapt. S-a dat singur de gol, ce mare viciu are: ”Vreau să renunț”

Răzvan Simion a dezvăluit la Neatza cu Răzvan și Dani că are un obicei de care vrea să scape, și anume, mâncatul, în exces, de semințe cu sare.

Ce face Răzvan Simion seara, de fapt

Într-o discuție legată de nutriție Răzvan Simion a povestit că el nu a putut să citească niciodată o carte ce are ca subiect nutriția. În plus, el e conștient de un ”viciu” pe care îl are, și anume, mâncatul pungilor mari de semințe, aproape în fiecare seară.

”Mananc multe seminte și mai uit uneori seara sa ma spal pe dinti, si ma trezesc dimineata de parca as fi lins toata salina. Vreau sa renunt la seminte si la dulciuri. In rest mananc de toate. Nu am putut sa citesc niciodata o carte de nutritie. O singura carte am rasfoit, ce a lui Gheorghe Mencinicopschi, denumită ”Scapa cine poate””, a dezvăluit Răzvan Simion.

De menționat este că obiceiul de a mânca des semințe cu sare poate deveni un viciu, întrucât, se știe că semințele cu sare pot afecta dinții și rinichii. De altfel, mâncatul semințelor cu sare este considerat deja un ”sport național”, însă specialiștii avertizează că acesta este un obicei nesătos, dacă este făcut frecvent și în cantități mari. Cercetătorii din domeniul alimentar au concluzionat deci că românii consumă anual circa 13.000 de tone de semințe prăjite și sărate, alături de semințele de floarea soarelui aflându-se și semințele de dovleac.

Dani Oțil s-a căsătorit în weekend

Amintim că Dani Oțil, colegul de platou al lui Răzvan Simion, s-a căsătorit în acest weekend, în fața colegilor de platou, a apropiaților și rudelor. Răzvan a mărturisit că a dansat mult la acest eveniment fericit.

”Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n red. cei din platou). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus Dani Oțil.