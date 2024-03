Ce face Ramona Olaru în avion, la fiecare zbor. Nu e de mirare că lumea o iubește: ”Sunt lipicioasă” VIDEO EXCLUSIV

Ramona Olaru este una dintre cele mai frumoase și îndrăgite prezențe feminine din showbiz-ul românesc. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani știe întotdeauna cum să transmită o stare de bine și să înveselească persoanele din jur ei prin energia sa debordantă. O vedem mereu sociabilă, cu zâmbetul pe buze și glumeață, cu siguranță, a-ți crede că are mulți prieteni, dar iată că Ramona Olaru este singură-singurică, la propriu și la figurat!

Șatena recunoaște că nu are prieteni, nici amici, ci doar cunoștințe cu care ține uneori legătura. Astfel, s-a obișnuit ori de câte ori pleacă în vacanțe, nu merge însoțită. Asistenta TV a fost prezentă la un eveniment monden din Capitală și ne-a dezvăluit ce face în avion, la fiecare zbor.

O zi din viața Ramonei Olaru este plină de evenimente. Vedeta nu are timp niciodată să se plictisească. Astfel, prezentă la evenimentul MURMUR din București, șatena a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și a vorbit deschis despre cum se desfășoară o zi din viața sa. Vedeta nu consideră că are prieteni, ci doar cunoștințe:

Am cunoștințe, chiar dacă nu am prieteni, am cunoștințe cu care mă mai văd. Plus de asta, am învățat să călătoresc singură și cunosc oameni de peste tot. Mă împrietenesc cu toată lumea peste tot, încă din avion, eu vorbesc cu toată lumea, iar eu, apoi, țin legătura cu oamenii.

„Sunt toată ziua plecată. Am emisiunea, shooting-uri, filmări în mai multe domenii. Am niște pisici care îmi țin de urât, da o să fiu o babă cu pisici, 17 la număr, nu e problemă. Am șoareci, hamsteri, tot ce vrei am acasă, zici că e grădină zoologică.

O vedem întotdeauna țiplă și pare că se îmbracă doar de la brand-uri de lux, dar în realitate, Ramona nu suferă de opulență, ci este de acord să cumpere haine din magazinele din mall-uri, accesibile pentru toată lumea:

Nu trebuie să am brand-ul pe mine, ci trebuie să mă simt eu super bine și super sexy în momentul în care am nevoie. M-au mai criticat designerii, dar fix din cauza asta nu mai pot eu… Îți arătam unde mă durea, dar nu mă doare!”, ne-a spus Ramona Olaru, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

„Plătesc bine cei de la Antena 1, mi-au dat pachet… Nu știu, nu am ținute foarte scumpe. Lucrurile mai scumpe sunt niște bijuterii pe care nu le am acum, niște pantofi și niște genți. Am multe haine din Zara, Bershka și așa mai departe.

Întrebată de reporterul Playtech dacă odată cu faima, prietenii din copilărie îi reproșează că s-a schimbat, vedeta ne-a mărturisit că locul în care a copilărit nici măcar nu mai există, iar cu prietenii din copilărie nu a mai ținut legătura de foarte mulți ani:

„Nu am cunoștințe din copilărie, nu mai am, pentru că locul în care am copilărit nu prea mai există. Am o poveste mai complicată de viață. Nu i-am mai văzut de 20 de ani, că m-am mutat de acolo și asta a fost. Drumul mi l-am deschis singură pentru că am muncit și am dat din coate.

Am avut noroc să întâlnesc și să mă bucur de oameni extraordinari la momentul oportun. Nu am clacat cînd mi s-a închis ușa, din contră, am avut o motivație și mai mare.”, ne-a mărturisit fosta iubită a lui Cătălin Cazacu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.