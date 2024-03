Ramona Olaru și Alina Pușcas, interviu de senzație despre bărbații din viața lor. Când vrea să se mărite asistenta TV VIDEO EXCLUSIV

Ramona Olaru și Alina Pușcaș au fost prezente la evenimentul MURMUR din Capitală și ne-au oferit un interviu de senzație, în exclusivitate pentru Playtech Știri. Mereu cu zâmbetul pe buze, cu o energie debordantă, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani și prezentatoarea de la Te Cunosc de Undeva au dat cărțile pe față despre cei mai stabili bărbați din viața lor!

Ramona Olaru și Alina Pușcaș au onorat prezența la un eveniment monden din Capitală și ne-au oferit un interviu comic în exclusivitate pentru Playtech Știri. Fosta iubită a lui Cătălin Cazacu ne-a dezvăluit că o urmărea pe Alina Pușcaș încă din perioada în care aceasta juca în seriale TV și a recunoscut că și-a dorit să o „copieze”.

Asistenta TV s-a dus la medicul estetician și i-a cerut implanturi mamare, astfel încât să aibă sânii exact ca ai prezentatorei de la Te Cunosc de Undeva. Bineînțeles, medicul a făcut tot posibilul, iar dorința i-a fost îndeplinită:

„Este cel mai greu lucru să dau sfaturi, cred că cel mai bine și cel mai ușor pentru toată lumea este să prindă din mers de la mine, așa cum am prins și eu de la alții și am ajuns în punctul ăsta pentru că am venit de la fermă și am ajuns singură pentru că am prins din stânga și din dreapta tot.

Alina era preferata mea când era la Narcisa Sălbatică, atunci am avut eu televizor prima dată. Era în două culori, era și alb-negru și color, depindea… Mă rog, îmi plăceau sânii Alinei foarte mult și am zis că atunci când voi fi mare, voi avea sâni ca ai Alinei. Acum, am fix cum avea ea acolo în filmare.

Nu este o glumă! Asta am manifestat, iar când am ajuns la medic și i-am spus cum vreau, medicul a făcut așa cum a considerat el și totuși, au ieșit forma și modelul cum îi are Alina!”, ne-a declarat Ramona Olaru, în exclusivitate pentru Playtech Știri.