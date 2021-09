Octavian Strunilă este actorul care a jucat în foarte multe producții românești și a avut grijă ca, de fiecare dată umorul său să rămână unul memorabil. După mulți ani în care acesta ne-a încântat în fața camerei, acesta și-a schimbat poziția pe platourile de filmare. Află ce face acum, celebrul actor.

Octavian Strunilă a jucat în ”Inimă de țigan”, dar a apărut și în cadrul reality-show-ului ”Ferma vedetelor” de la PRO TV, ca prezentator și concurent. Totuși de câțiva ani, vedeta a dispărut de la cunoscutul post TV, iar fanii acestuia erau nedumeriți ce s-a întâmplat cu idolul lor plin de umor.

În cadrul unui eveniment care a avut loc joi la Mall Băneasca, Octavian Strunilă a pășit pe covorul roșu alături de soția sa Oana. La eveniment au mai participat și alți actori din distribuția filmului ”Complet necunoscuți” care a fost regizat tocmai de Octavian Strunilă. Printre numele celebre se aflau și Mihai Bobonete, Virgil Ianțu, Pavel Bartoș dar și alții. Reporterii Click! i-au luat celor doi soți un interviu cu privire la noua sa producție dar și cum au decurs lucrurile în ultima vreme pentru actor.

Actorul a declara că: ”evenimentul ăsta mi-a luat tot timpul și l-am pregătit în detaliu”. Totodată, artistul a mai declarat că a avut o perioadă de spectacole, după care a venit pandemia care i-a dat suficient timp pregătească pentru filmul a căror filmări au durat doar 12 zile.

”Am făcut spectacole de teatru şi am trecut printr-o pandemie. În pandemie m-am pregătit pentru filmul ăsta filmat în 12 zile pentru care m-am pregătit cam jumătate de an. Pentru că iniţial eu am vrut să fac un spectacol de teatru, am repetat textul, iar după ce a venit pandemia mi-am dat seama că nu pot face piesa şi am zis ce idee bună să facem film. Şi am trecut la film din ideea iniţială”, a declarat actorul pentru Click!