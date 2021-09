Gest nobil al directoarei unei școli din Botoșani. A dat de permis auto doar pentru a putea duce copiii la școală cu microbuzul

Directoarea unei școli din Botoșani și-au luat permis de conducere doar pentru a duce copiii la școală cu microbuzul, deoarece primăria nu găsește șofer.

Daniela Maricica Pleșca este directoarea școlii din comuna Mitoc. Aici, copiii sunt nevoiți să meargă aproape șase kilometri pe jos pentru a ajunge la școală și înapoi acasă. Comuna are un microbuz școlar, însă merge până în satul Horia. Din lipsă de alternativă, micuții o iau pe jos până în Mitoc, majoritatea însoțiți de părinți.

„Acum am trei copii la şcoală. Numai îmbrăcămintea m-a costat 1.100 de lei, dar numai aşa, în mare, nu tot.Şi toţi trei fac naveta. Mai ales dimineaţa, pe frig, e greu. Nu are cine să îi aducă. Microbuzul nu îi ia, că are trei ture de copii din alt sat de luat, atunci când merge. Că mai mult se strică”, a spus mama unui copil.