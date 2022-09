Ce face Monica Tatoiu pentru a scăpa de facturile mari. Trucul care o ajută să economisească bani: „Era să fac infarct anul trecut” (Exclusiv)

Monica Tatoiu a mărturisit ce face pentru a scăpa de facturile mari. Românii sunt îngrijorați de scumpirile din ultimul timp, iar unii dintre ai abia își mai pot permite să își achite utilitățile și cheltuielile de zi cu zi. Celebra vedetă a mărturisit cum face să economisească în această perioadă. Cea din urmă recunoaște că se duce des și în insulele exotice. „E mai ieftin decât la București. La mine facturile sunt mari încă de anul trecut,”, a subliniat ea.

Monica Tatoiu a mărturisit că a fost la un pas de infarct după ce a văzut facturile uriașe din luna octombrie din anul trecut. Aceasta a făcut o serie de reclamații, iar mai apoi a schimbat furnizorul de electricitate.

Vedeta a făcut totuși câteva modificări după ce s-a trezit într-o astfel de situație. Mai exact, cea din urmă și-a umplut curtea cu lemne și a început să facă focul în șemineu. Mai mult decât atât, Monica Tatoiu a subliniat că în special în cele mai grele luni de iarnă pleacă în Guadalupe și în Caraibe.

„La mine facturile sunt mari încă de anul trecut, din octombrie. Era să fac infarct. Am făcut reclamații încă de atunci. Am schimbat, între timp, furnizorul. Dar mi-am cumpărat lemne, am curtea plină. Acum câteva zile, au fost 19 grade.

Am un șemineu care încălzește toată casa. Plus că două luni voi fi plecată, deci nu va fi chiar așa rău, doar că trebuie să menții o anumită temperatură în casă”, a mărturisit ea, pentru impact.ro.