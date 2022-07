Ce face Iulia Vântur cu Ștefan Bănică Jr. des, deși ambii au relații. Nu s-a sfiit să recunoască

S-a spus că și-a găsit sufletul pereche. Însă după zvonurile cu privire la despărțirea de Salman Khan, pe care le-a și infirmat, au apărut câteva declarații controversate făcute de vedetă. Se pare că, deși amândoi sunt implicați în relații romantice, Iulia Vântur și Ștefan Bănică Jr. încă întrețin o legătură cu totul specială. Află ce face Iulia Vântur cu Ștefan Bănică Jr., când o încearcă dorul de renumitul actor.

În urmă cu circa zece ani de zile, Iulia Vântur a decis să lase România în urmă și să se mute în India. Aici, vedeta a decis să aibă o relație romantică cu actorul indian Salman Khan. Cei doi au încercat să-și țină viața pe cât posibil departe de lumina reflectoarelor. Însă potrivit celor mai recente zvonuri, cuplul ar trece printr-o perioadă de criză, luând în calcul și posibilitatea despărțirii.

Iulia Vântur, care și-a construit o carieră muzicală admirabilă în India, a transmis public că nu s-a despărțit de starul indian. Mai mult, zvonurile apărute în presa din România ar fi total false. Vedeta a mai adăugat că atunci când va face o schimbare privind relațiile romantice, va face acest lucru public.

„Se ia un quote oarecare (postat pentru că e un quote foarte bun), chiar dacă nu are legătură cu subiectul. Și se face o „mare știre de senzație”. Dragii mei, eu nu îmi trimit „mesaje cu subînțeles” pe insta. Am cale directă, dacă am ceva de comunicat. Însă, cu părere de rău, vă spun că știrea voastră este falsă. Și o „persoană apropiată a mea” nu ar da niciodată asemenea declarații. Hai să fim sănătoși… Vă anunț eu dacă fac vreo schimbare în viața mea!”, a transmis Iulia Vântur.