Schimbare radicală pentru Iulia Vântur. Cu ce se ocupă în prezent în India EXCLUSIV

Schimbare radicală pentru Iulia Vântur. Cu ce se ocupă în prezent în India. „Sunt deschisă spre proiecte care să mi se potrivească. M-aș bucura să vin acasă”. Interviu EXCLUSIV

Plecată de câțiva ani în India, Iulia Vântur se simte împlinită atât pe plan personal, cât și profesional. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu unul dintre cei mai râvniți burlaci de acolo, celebrul actor Salman Khan, a devenit cântăreață de talie internațională și este producătorul unui documentar serial, al cărui star este chiar actualul său iubit.

Totrodată, înr-un interviu exclusiv pentru impact.ro, fosta prezentatoare tv ne-a mărturisit că va accepta orice proiect tv frumos din țara sa natală, care i s-ar potrivi, chiar dacă acest lucru ar însemna să stea departe o perioadă de iubitul său.

A cântat în zece orașe din SUA

– Ești plecată, de ceva ani, din țară… Ce faci, în prezent?

Am avut recent un turneu muzical în zece orașe din SUA, în New York, Washington, Chicago… Deci, cânt. M-am aflat în această postură și acum trei ani, înainte de pandemie, când am cântat tot în Statele Unite, iar acum a fost primul show mare pe care l-am făcut.

– Cât mai stai în România?

Nu mai stau foarte mult, am vrut să-mi văd părinții, prietenii aropiați. Am venit de fapt de Paște, ca să-l sărbătoresc cu ai mei. Va trebui să plec în India.

Face un documentar-serial despre Salman Khan

– Ce-ți ocupă timpul, în acest moment, în India?

Am de terminat un proiect, un documentar serial, o poveste, portretul unui star văzut de toți cei din jur, iar starul este Salman Khan. Eu fac interviurile, e conceptul la care m-am gândit eu și pe care l-am pus în practică.

Am început filmările de anul trecut, apoi a trebuit să ne oprim, dar acum aproape l-am terminat, foarte puțin mai avem. Interviurile sunt cu toți oamenii importanți din jurul lui, care i-au marcat existența, care i-au schimbat viața. Cu interviul referitor și la părerea mea despre Salman, vedem cum vom face asta, nu pot da totul din casă.

Pe trei continente, în doar două luni

– Te vezi rămânând în India? Cum e viața lângă Salman Khan?

Noi suntem foarte bine. India e interesantă, frumoasă, provocatoare, m-am obișnuit după atâția ani de zile. Doar Dumnezeu știe ce se va mai întâmpla. Ideea e că lumea e mică.

Eu în două luni de zile, am fost pe 3 continente, America, Europa și Asia. Cine ar fi conceput că o să am concerte în SUA, acolo unde am stat o lună și jumătate?

Și-ar dori un alt proiect tv în România

– Ai mai accepta un proiect tv în România?

Sunt deschisă spre proiecte care să mi se potrivească, să fie frumoase, să fie de amploare. Jobul nu contează unde e, atâta timp cât îți place ce faci. M-aș bucura să vin acasă, nu am de ce să nu-mi doresc lucrul ăsta.

– Ai participa la un reality-show gen Survivor?

M-aș duce să fiu prezentator, ăsta e visul meu. Dar niciodată să nu zici nu, poate mi s-ar părea interesant la un moment dat, chiar provocator și voi accepta și postura de concurent.

– Ai refuzat rolul de co-prezentator, alături de Ștefan Bănică, la „Dancing on ice – Vis în doi”?

În perioada respectivă eram plecată cu turneul meu muzical în Statele Unite, deci nu puteam.