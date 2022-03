Ce face Ileana Șipoteanu zilnic, de la ora 21.00, timp de 21 de minute. Interviu EXCLUSIV

Stabilită la Constanța, Ileana Șipoteanu arată mai bine ca oricând, la 54 de ani. Artista a mărturisit pentru impact.ro că de doi ani face o anumită terapie ce a schimbat-o total, în bine. Totodată, aceasta ne-a mai spus și ce calități trebuie să aibă noul său partener. Artista şi-a pierdut soţul chiar de ziua sa de naștere, în anul în 2017, atunci când împlinea 50 de ani. De atunci, chiar dacă nu a dus lipsă de admiratori, artista nu și-a refăcut viața, dar nu spune „nu” unei relații serioase.

Ce obiceiuri are Ileana Șipoteanu: rutina zilnică

Cum e pentru dumneavoastră revenirea la normal, după pandemie? Cum stați cu concertele?

„Am avut pe 13 ianuarie, Eminesciana, la Ploiești, iar sâmbătă voi cânta în cadrul unui spectacol, la teatrul Constantin Tănase.

A fost o prezentare de modă, eu am purtat un costum al designerului meu și am cântat o melodie despre Mihai Eminescu și o altă piesă de-a mea. Deci sunt și model, am vrut să spun. Am mai făcut asta, la viața mea, normal, nu a fost pentru prima oară”.

Și ce faceți ca să arătați ca un model?

„Am o disciplină de masă, de somn, asta e important. Mă culc devreme, în jurul orelor 22.30 – 23.00 și mă trezesc dimineață, la 06.30 – 07.00. La prânz mănânc, de exemplu, o salată verde cu lămâie-portocală, e foarte bună… Și pâine uscată cu zacuscă. Nu țin dietă, nu e un regim, ci un mod de viață. Mesele sunt doar de trei ori pe zi, fără a mânca între ele nimic. Doar apă beau. La desert mănânc un măr copt, cu puțină dulceață”.

Fac și terapie bowen, dans energetic…Este voba despre un dans – terapie pentru minte, trup și suflet, așa se numește, și-l dansez la orele speciale, cu numere magice, adică noi îl dansăm la 21.00 seara, 21 de minute, noi însemnând cei care facem asta, cu mulți instructori. Eu fac acasă, separat. E o chestie foarte interesantă, numai pe muzică de relaxare, de înaltă vibrație. Fac asta de doi ani.

Ce v-a determiat să apelați la această terapie?

„Am un prieten care e medicul meu personal și-mi dă tot felul de sfaturi, este un tip excepțional. Mi-a dat la un moment dat un tratament naturist și mi-a spus că 21 de zile (știți de ce, 2+1 =3, acest număr înseamnă Sfânta Treime, deci scenă biblică).

Mi-a zis ca în timpul acestui tratament să nu mănânc carne și tot ce ține de glucoză, lactoză, fructoză. Din clipa aceea, după ce am terminat tratamentul, de doi ani adică, nu am mai mâncat carne, am devenit vegetariană. Și mă gândesc foarte serios să devin vegană”.

În ce constă acest dans?

„Ca și când ai avea în palme o sferă de energie, îți închipui că o ai, și o plimbi peste tot, te duci cu ea în jurul tău și-ți atrage toate energiile bune din univers. Până la urmă cu asta se lucrează, cu Universul, cu Dumnezeu, cu îngerii, ei te păzesc.

Trebuie să ajungi la o înțelepciune să înțelegi asta, pentru că altfel lumea zice că ești nebună. Sunt foarte multe terapii la ora actuală, care se practică. Oamenii care au răbdare să le facă, acum merg pe o cale a spiritualității mai înaltă.

Iar prietenii care au fost alături de mine și cărora vreau să le transmit că le mulțumesc și îi iubesc, m-au îndemnat să fac asta, mai ales după ce a plecat maestrul, pentru că un an și ceva a fost mai greu pentru mine. Ei mi-au fost alături și mi-au arătat calea, de atunci am făcut și fac câteva terapii care-mi fac bine, care mă așează pe făgașul pe care trebue să-l aibă un om”.

Fiica dumneavoastră, Dumitrana, v-a urmat exemplul?

„I-am recomandat și fetei acest dans, dar cei tineri nu prea au răbdare. Dar se bucură pentru mine, chiar îmi zice asta.Că dacă eu mă simt bine, asta e important și pentru ea”. Urcă patru etaje, fără să mai obosească

Și ce schimbări în bine ați constatat?

„Mă simt mult mai bine, cu energie bună, altă viață. Mă pot trezi dimineața și face și alte activități fără a mai obosi. De exemplu, la școală urc câte patru etaje, și nu mai obosesc deloc”.

Vobeați și despre o disciplină de masă…la ce v-ați referit, mai exact?

„ Mă refeream că în momentul în care ești discilinat și mănânci doar trei mese pe zi, altfel te vei simți. Dimineața se mănâncă masa de fructe, și asta până în ora 11, e ceea ce fac eu.

E doar părerea mea, nu vreau să mă dau specialistă. Mâncarea stă în intestin 20 de ore și trebuie digerată. De două-trei ore pe săptămână mănânc la prima masă fructe, în rest poți și omletă, de exemplu, sau altele. Acum nu e cazul, că am intrat în postul Paștelui”.

De cât timp țineți post?

„Țin post de zece ani. E sănătos și pentru minte, și pentru trup și pentru suflet, în primul rând”.

Despre viața sentimentală ce ne puteți spune? Ce calități trebuie să aibă cel pe care l-ați putea accepta după moartea soțului?

„Am prieteni mulți, dar sunt la faza de tatonări, discuții. Nu am mari pretenții, dar noul partener ar trebui să fie bun, generos, blând, să fie plin de lumină și iubire, asta vreau. Până la urmă nu banii rezolvă problemele.

Totdeauna te gândești că trebuie să fie ori peste el (n.r regretatul Dumitru Lupu, soțul artistei), ori cel puțin egal cu el, așa este povestea. Până la urmă și el era bun și generos. Îi simt foate mult lipsa, dar nu am ce face.