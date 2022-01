Ileana Șipoteanu, despre o relație la 4 ani de la moartea soțului. Mesajul neașteptat pe care l-a transmis (exclusiv)

Au trecut patru ani de când Dumitru Lupu, soțul celebrei Ileana Șipoteanu, a încetat din viață. Artista spune că nu are motive să se plângă de singurătate, dar nu ar nega vehement posibilitatea de a se îndrăgosti din nou, la un moment dat. Ce mesaj le-a transmis fanilor săi. Cântăreața locuiește singură în casa ei de pe litoral.

În anul 2017, chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 50 de ani, Ileana Șipoteanu trăia o dramă incredibilă. Soțul ei Dumitru Lupu a murit fix de ziua ei de naștere, lăsând în urmă o durere de nedescris.

Deși nu duce lipsă de pretendenți și a fost curtată de mai mulți domni, în ultimii patru ani, artista Ileana Șipoteanu mărturisește că nu și-a refăcut viața, concentrându-se pe creșterea fiicei sale Dumitrana.

În prezent, fiica celebrei cântărețe a românilor este studentă și stabilită la București, unde urmează facultatea, iar Ileana Șipoteanu a rămas singură în casa ei de pe malul mării.

Deși nu a mai cântat de 2 Revelioane, din cauza pandemiei, solista își dorește ca anul 2022 să aducă o schimbare în sectorul cultural, iar artiștii să-și poată practica meseria fără probleme, sub orice circumstanțe.

Ileana Șipoteanu mărturisește că nu simte grea apăsarea singurătății, după moartea soțului ei de acum patru ani. Cântăreața de muzică ușoară are mulți prieteni care o vizitează și își găsește alinarea în sunetele valurilor mării, pe care o privește în fiecare dimineață, când deschide geamul de la dormitor.

„Sunt cu marea, deschid fereastra și văd marea. Simt alinare, mângâiere, e atât de frumos. Nu am nevoie de companie. Am destul de mulți prieteni, dar acum cu pandemia ne-am protejat, am fos precauți, ne-am văzut doar cu câte o persoană, două. Nici eu nu ies foarte des, mai merg la coafor, la școală.”, a declarat cântreața Ileana Șipoteanu, exclusiv pentru impact.ro.