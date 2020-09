Gabriel Cotabiță rupe tăcerea! De ce s-a căsătorit cu soția lui, de fapt. Ce îi face Alina

Gabriel Cotabiță are 64 de ani și se poate considera un om extrem de fericit din toate punctele de vedere. Are încă o carieră de succes, dar și o viață liniștită alături de Alina, cea care i-a fost alături când s-a confruntat cu probleme medicale, în urmă cu câțiva ani.

Gabriel Cotabiță rupe tăcerea!

De altfel artistul vorbește mereu cu drag despre cea care l-a adus în fața altarului pentru a doua oară și alături de care își vede restul zilelor.

Alina este cea care l-a convins pe artist să meargă în fața altarului pentru a doua oară, cu toate că nimeni nu mai credea că se va întâmpla asta. În urmă cu cinci ani, artostul a avut un accident vascular masiv, iar medicii au luptat pentru a-i salva viața. Alina însă a fost cea care a făcut ca recuperarea artistului să fie una mai ușoară.

Artistul Gabriel Cotabiță vorbește la superlativ despre cea care i-a devenit soție. Iar motivele care l-au convis să renunțe la burlăcie au fpst unele simple, spune el. Atenția de care a dat ea dovadă când el s-a aflat în situație critică, pofta de viață, toate au contribuit la cererea în căsătorie „după șase ani de relație și o comă”.

Artistul vorbește numai la superlativ despre soția sa

”E un om minunat. De-aia am luat-o de nevastă. Pe mine de Alina mă leagă faptul că ne plac aceleași lucruri, aceeași muzică. Mă rog, aceeași mâncare. Și când îți găsești o persoană de genul acesta care mai are și o altă calitate, care te iubește necondiționat, păi atunci trebuie să fii tâmpit să pleci de lângă asta”, afirma Gabi Cotabiță în urmă cu ceva timp.

„Ne-am cunoscut în 2010. După un spectacol al lui, la care am fost şi care mi-a plăcut mult. După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obişnuit. Dar nu înrăit…Am rămas surprinsă că mi-a răspuns el, şi nu PR-ul, şi chiar repede, la vreo două ore după concert. Apoi, de Sfântul Mihail şi Gavril, i-am urat „La mulţi ani!“. Mi-a urat şi el mie, dar mi-a scris şi ceva de genul „Să-ţi păs­trezi zâmbetul fermecător“. Am mai vorbit de câteva ori pe chat privat. Până la urmă, m-a invitat la o cafea, iar eu am acceptat”, a povestit și Alina, despre modul în care l-a cunoscut pe cel care avea să îi devină soț și alături de care trăiește o poveste de dragoste.