Emily Burghelea, dezvăluiri surpriză despre ce se întâmplă acum la Acces Direct. ”Nu doar Vulpița și Viorel s-au îmbolnăvit”

Fosta asistentă de la ”Acces Direct”, de la Antena 1, Emily Burghelea și-a spus părerea. Ce dezvăluiri a făcut aceasta

Joi, 23 iulie, emisiunea ”Acces Direct” , de la Antena 1 nu a fost difuzată. Potrivit prezentatoarei Mirela Vaida, motivul pentru care emisiunea nu a mai fost transmisă a fost depistarea pozitivă cu coronavirus a Veronicăi și a lui Viorel Stegaru. Prezentatoarea TV a spus că totul a început după întoarcerea Veronicăi Stegaru de la Blăgești și a început să se simtă din ce în ce mai rău.

”Urma să mă cablez și în acel moment au venit rezultatele, pentru că noi am fost precauți și bine am făcut că am fost precauți. Veronica s-a întors de la Blăgești, după ce a fost plecată timp de câteva zile, pentru că a vrut să evadeze. La noi se respectă toate regulile impuse de cei de la DSP în această pandemie”, a declarat Mirela Vaida.