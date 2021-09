Ce face Delia când rămâne fără bani pe card. Multe femei visează să fie ca ea

Delia Matache este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi. Ea și soțul ei au sărbători de curând nouă ani de căsnicie și au ales să plece într-o nouă vacanță exotică pentru a marca momentul. Mama Deliei a fost cea care a dezvăluit acest aspect, dar a spus și ce face Delia atunci când se întâmplă să rămână fără bani pe card.

Delia și soțul ei au plecat în Sardinia pentru a marca 9 ani de căsnicie. Cei doi soți i-au luat cu ei în vacanță și pe sora Deliei, Oana, și pe soțul acesteia, iar Gina Matache a rămas pe post de bonă, dar a făcut și dezvăluiri despre fiica sa cea mare.

Delia nu are nicio treabă cu banii. Când se termină, pune mâna pe telefon și sună la Răzvan să-i pună bani pe card. E risipitoare Delia, e pe lux și opulență, mai ales cu vacanțele”, a declarat mama Deliei, în emisiunea „Exclusiv Vip”, de la Prima TV.

„Delia a plecat în Sardinia și a luat-o și pe sor-sa cu bărba-su cu ea. Așa că eu am rămas bonă! Fetele mele nu mi-au cerut sfatul niciodată! Au făcut doar ce le-a tăiat capul și după m-au anunțat și pe mine!

Gina Matache a mai spus spune că se consideră o persoană norocoasă deoarece fetele ei au ales bine în viață și a spus că se înțelege bine și cu ginerii, și cu cuscrele.

Într-un interviu recent, și Delia Matache vorbea despre relația cu părinții săi.

„Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine că şi eu minţeam uneori. La 18 ani am plecat de acasă.

M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele. Dar când am făcut 18 ani am zis: gata nu se mai poate, vreau să fac ce vreau.

Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei. Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc, că vorbesc vecinii aiurea”, povestea Delia în luna iunie.