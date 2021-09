Câți bani ia Delia la Antena 1. Suma amețitoare pe care o câștigă la X Factor, mulți oameni muncesc o viața pentru asta

Delia nu mai are nevoie de prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Vedeta își bucură fanii cu fel de fel de apariții extravagante la Antena 1, așa că mulți s-au întrebat câți bani primește aceasta din partea postului de televiziune.

Delia este o artistă cameleonică, reușind să se reinventeze de-a lungul timpului pentru a rămâne în atenția publicului. Aceasta se bucură de o bază de fani uriașă, așa că mulți o urmăresc și la X Factor, emisiunea difuzată la Antena 1. Totuși, ea are multe beneficii în show, potrivit Impact.ro.

Vedeta prezintă, de multe ori, ținute excentrice formate din piese extrem de scumpe. Una peste alta, aceasta este cunoscută pentru faptul că adoră să plece în locuri exotice pentru a se relaxa, așa că a reușit să strângă o avere impresionantă de-a lungul timpului pentru a-și face plăcerile.

Șefii Antena 1 plătesc sume uriașe pentru ca artista să bucure publicul cu apariția ei în emisiuni. În declarația ei de avere pentru anul 2020 se demonstrează că vedeta a încasat aproximativ 9 milioane de lei, compania ei ajungând la un profit de peste 4 milioane de lei.

De asemenea, ea trebuie să primească de la partenerii de afaceri și 1,97 de lei. Între timp, suma ce o să îi lase pe toți cu gura căscată este cea primită din partea postului Antena 1 pentru emisiunea X Factor.

Delia a încasat nu mai puțin de 100.000 de euro pentru a participa la show, dar și pentru a rămâne jurat la iUmor, potrivit Cancan.

De asemenea, soțul ei, Răzvan Munteanu, rotunjește veniturile familiei. Acesta deține nu mai puțin de 6 cluburi în Centrul Vechi din București, așa că artista are de ce să se bucure, mai ales pentru că reușește să strângă sume colosale în fiecare an!

În timp ce vedeta are parte de multă atenție din partea șefilor Antena 1, se pare că salariul ei nu este cel mai mare din emisiunea X Factor. Se vehiculează că, dintre toți jurații, Ștefan Bănică Junior primește în jur de 200.000 de euro.

„Ștefan ia cei mai mulți bani. Dani are boala lui Bendeac, se pare, că și ăla e ”fiert”. Mereu mă întreabă cât am dat pe asta, cât am dat pe aia. I-am zis să nu mai fie așa superficial, că poate avea o surpriză.

Nu toate lucrurile mele sunt scumpe. Am fost obligată prin presiuni din partea producătorilor să fiu un pic elegantă, adică să nu vin în pijamale.

Eu în rochie nu sunt același om, dacă ceva nu merge bine la emisiune, este pentru că a trebuit să mă îmbrac în rochie”, a spus Delia într-o emisiune TV.