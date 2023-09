David Popovici a făcut primele dezvăluiri despre iubita sa. Cu ce se ocupă aceasta: ”Nu a fost uşor pentru ea”

David Popovici a vorbit pentru prima dată despre iubita sa, Taisia Niţuleasa, cu care are o relaţie de aproape trei ani. Acesta a dezvăluit ce ocupație are partenera sa, dar și cum rezistă relația lor, mai ales atunci când este plecat mult timp la competiții.

David Popovici și iubita lui, Taisa, au fost colegi la Colegiul Național ”George Coșbuc” din Buccurești, iar acum se susțin reciproc în activitatea profesională. Mai mult, aceasta i-a luat apărarea după Campionatele Mindiale de Natație, din Japonia, unde ”Rechinul” a ratat podiumul în ambele probe în care a concurat: 100 și 200 metri liber.

Acum, înotătorul nu se mai ferește să vorbească despre iubita sa și a făcut primele dezvăluiri despre aceasta și despre relația lor. David Popovici a spus că a fost dificil pentru Taisa să se obişnuiască cu programul lui, mai ales atunci când este plecat perioade lungi la competiţii.

”Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă susțină. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile, pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea. Asta mă ajută să mă bucur de ceea ce fac, să nu mă simt vinovat”, a declarat David Popovici, în podcastul ” Starea Nației ”.

David Popovicic a vorbit și despre noua ocupație a iubitei sale și a dezvăluit că recent a intrat într-o trupă de dans, ceea ce îi va ocupa destul de mult timp pentru că trebuie să se antreneze.

Pe 15 septembrie, David Popovici împlinește 19 ani li va face un gest de mare campion. Dublul campion mondial la înot a decis să-și doneze ziua de naștere pentru o acțiune caritabilă. El vrea să strângă donații în valoare de 45.000 de euro, bani care vor fi folosiți de Fundația Hope and Homes for Children pentru achiziționarea unui apartament pentru cinci frați muzicieni.

Cei cinci tineri muzicieni au câștigat până acum peste 100 de medalii la concursurile la care au participat. La finalul campaniei, unul dintre donatori va câștiga, prin tragere la sorți, o întâlnire cu David Popovici.

„Se apropie ziua mea, împlinesc 19 ani (n.r. pe 15 septembrie). și nu pot să nu mă gândesc la câte am realizat, la câte am învățat din munca și din parcursul meu de până acum, dar mai ales că mereu, mereu, lângă mine au fost doi părinți care au putut să îmi ofere tot ceea ce am avut nevoie pentru a face performanță”, a spus David Popovici.