David Popovici, devastat după eșecul de la Fukuoka. Imaginile care arată cât de mare este dezamăgirea, dar și de ce este un adevărat campion – GALERIE FOTO

David Popovici a ratat surprinzător medalia de aur din proba de 200 de metri și a terminat chiar în afara podiumului, ocupând locul patru în finală. Sportivul din România a încercat să nu arate la declarații cât este de supărat, dar imaginile spun totul și arată prin ce momente grele trece.

David Popovici era considerat de specialiști principalul favorit la câștigarea medaliei de aur în proba de 200 de metri liber, dar după ce a condus aproape trei sferturi a cedat pe final. Și nu doar că a pierdut primul loc, dar a ocupat o poziție în afara podiumului, terminând proba doar pe locul patru. Timpul lui a fost 1 min 44 sec 90/100.

Primul loc a fost ocupat de britanicul Matthew Richards, 20 ani, care s-a clasat pe primul loc cu 1 min 44 sec 30/100, urmat de conaţionalul său Tom Dean, campionul olimpic en titre (1 min 44 sec 32/100) şi de sud-coreeanul Sunwoo Hwang, cel despre care se spunea că este singurul care îi poate pune probleme lui Popovici.

Sportivul român a încercat la interviurile de la final să nu arate că este foarte supărat. A amintit că va lua startul și în competiția de 100 de metri liber, unde anul trecut a câștigat medalia de aur.

Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru”, a spus Popovici imediat după finală, potrivit Gazetei Sporturilor .

„Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat. Dar sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost superbune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut. Se întâmplă.

Imaginile spun însă altceva. La finalul cursei, Popovici s-a așezat pe un scaun și și-a turnat apă în cap. A fost nevoit să acorde un interviu, dar nu părea foarte „prezent”, iar privirea lui arată deznădejdea prin care trece.

Quite a scene here in the mixed zone.

David Popovici is sitting here in a chair doing an interview. Trying to find words after he misses the podium.

And he hasn’t moved from it. Now he’s pouring cold water over his head. pic.twitter.com/7nLlGE3saz

— Devin Heroux (@Devin_Heroux) July 25, 2023