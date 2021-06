Ce face Dani Oțil pentru Gabriela, când îi este rău. Ce soț atent și grijuliu are

Dani Oțil și frumoasa lui soție, Gabriela, vor deveni părinți în aproximativ două luni. Până când acest lucru se va întâmpla, prezentatorul de la Neatza are grijă de partenera lui așa cum știe mai bine.

Gabriela Prisăcariu le-a dezvăluit fanilor virtuali că se confruntă cu mici neplăceri în sarcină. În prezent, aceasta este însărcinată în 28 de săptămâni și urmează să nască la începutul lunii septembrie. Ea a mărturisit că soțul ei, Dani Oțil, o ajută enorm în această perioadă.

„Durerile de spate îmi mai dau bătăi de cap, în rest sunt ok. Stau în pat liniștită și mă masează Dani”, a explicat Gabriela, pe Instagram.

Soția lui Dani Oțil a recunoscut și cât s-a îngrășat până acum în sarcină. Gabi este însărcinată în șapte luni și a detaliat că a luat nu mai puțin de zece kilograme în tot acest timp. Blondina urmează să nască un băiețel.

„Înainte de sarcină aveam 60 kg, acum am 70. Nu am exagerat niciodată cu mâncarea, iar înainte de sarcină am făcut sport”, a mai adăugat fotomodelul.