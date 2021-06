Câte kilograme s-a îngrășat soția lui Dani Oțil în doar 6 luni. A luat mult mai multe decât Roxana Vancea

Gabriela Prisăcariu și Roxana Vancea sunt graviduțele momentului din lumea mondenă. Acestea sunt în vizorul fanilor care abia așteptau să le vadă în rolul de mămici. Câte kilograme s-a îngrășat soția lui Dani Oțil?

Gabriela Prisăcăriu și Roxana Vancea sunt graviduțele de la moment din lumea showbiz-ului românesc. Toată lumea abia aștepta să le vadă în acest rol, iar acum iată că cea care se apropie mai repede de marele evenimente este soția lui Dani Oțil. Fostul model a recunoscut că a acumulat până acum câteva kilograme.

Mai mult decât atât, le-a spus foarte transparent fanilor in mediul online de la ce greutate a pornit. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare știu că nu se ferește să-și facă poftele, dar are totuși un regim alimentar pe cât se poate de sănătos tocmai pentru a-i aduce cele necesare micuțului pe care îl poartă în pântece.

Gabi este însărcinată în șase luni și a detaliat că a luat nu mai puțin de zece kilograme în tot acest timp. Fostul model preferat al lui Cătălin Botezatu a pornit de la 60 de kilograme și a pornit de la 70.

Aceasta se declară mândă că băiețelul său este motivul pentru care nu se mai bucură de formele cu care a făcut furori și pentru care a reușit în timpul acesta să se impună în lumea modei de la noi:

„Înainte de sarcină aveam 60 de kilograme iar acum am 70”, a scris Gabriela pe Story. În acest timp a reușit să guste și din momentele mai puțin plăcute ale unei sarcini. Soția matinalului de la Antena a poftit foarte tare la chipsuri picante, iar cum femeia nu mănâncă de obicei picant i-a fost rău imediat a doua zi după ce și-a satisfăcut dorința arăzătoare:

„În loc să-mi iau gogoși să mănânc, astăzi sunt pe sucuri pentru că cineva ieri a poftit la chipuri picante și ce credeți, eu nu mănânc picant. Astfel că, fierea mea nu a fost pregătită pentru o cutie mare de chipsuri. Deci astăzi sunt pe sucuri. Mulțumesc bebelușule”, a spus Gabriela Prisăcariu pe contul său de Instagram.

Fosta asistentă sexy de la Neatza a reușit să se îngrașe doar 800 de grame, dar aceasta se află abia în primele luni de sarcină:

„L-am întrebat înainte pe Milan pentru a vedea dacă vrea o surioară sau un frățior. (…) Nu am voie să fac foarte multă mișcare. Încerc să mănânc cât mai sănătos, acum nu mai mănânc dulciuri, mănânc fructe. Am luat 800 de grame. (…) Mi-a fost rău două săptămâni, în rest nu am avut nimic, nu am simțit nimic”

Roxana Vancea