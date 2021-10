Ce face CRBL acum, după ce s-a mutat de aproape 1 an în Spania. Cu ce se ocupă în continuare EXCLUSIV

Artistul spune că deși se simte bine în țara de adopție, nu are niciun motiv să ”creeze rime bine legate” și în spaniolă.

Eduard Mihail Andreianu, alias CRBL (Creează Rime Bine Legate), spune că e bine-mersi în Spania și că nu vede niciun motiv pentru care ar face o nouă schimbare în viața sa. Plecat de aproape un an în Spania, în zona Valencia, CRBL admite că multe lucruri s-au schimbat, atât în viața sa, cât și în a celor din jur.

Eduard Mihail, 43 de ani, e în continuare un tip direct, care nu se ascunde în spatele cuvintelor.

”Nu am de gând să mă atașez de limba spaniolă. Nu mă interesează deloc spaniola pentru a compune muzică. O fac în continuare în română și nu am niciun motiv să schimb asta!”, răspunde el la întrebarea dacă a început deja să găsească și să ”creeze rime bine legate” și în limba țării de adopție.

El precizează că nu a urmat și nici nu urmează cursuri de spaniolă:

Pe de altă parte, CRBL admite că muzica a intrat și ea în sfera schimbărilor care pare să fi afectat bine în ultima vreme o serie de lucruri.

”Nu am ținut niciun concert de când am ajuns în Spania. Asta deși muzica a continuat să se numere printre prietenii mei apropiați. Știu însă că am ajuns în faza în care nu mai caut comercialul, că m-am schimbat. Și nu doar eu! S-a schimbat muzica, s-a schimbat gândirea oamenilor. Sincer, nu știu dacă românii sau spaniolii îmi mai înțeleg muzica. Iar asta nu e un reproș. Am ales să mai aștept o vreme, să mai caut. Vă spun doar atât: lucruri serioase și mari urmează!”, sună promisiunea celui care s-a numărat multă vreme printre favoriții publicului român.