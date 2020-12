Ce face Alex Bodi în pușcărie. Dezvăluiri incredibile, ce probleme are

Cum se descurcă Alex Bodi cu noua lui viață? Afaceristul celebru a fost nevoit ca brusc să se obișnuiască cu condiții extreme față de ceea ce avusese parte până nu cu mult timp în urmă. Detalii despre postura în care se află! Ce probleme are fostul soț al Biancăi Drăgușanu?

Paradisul lui Alex Bodi s-a schimbat în infern în doar câteva zile. Deși vin sărbătorile și liniștea și relaxarea sa alături de familie sunt cele mai așteptate lucruri în această perioadă, afaceristul poate doar să viseze la viața de odinioară. Avocatul inculpatului vine cu detalii despre postura în care este pus acesta. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a plecat dintr-un penthouse de 1.5 milioane de euro și a ajuns să stea într-o celulă cu alți trei deținuți.

La momentul actual, bărbatul stă alături de colegii săi în clădirea veche a inspectoratului de poliție din Craiova. Deși câțiva ar fi crezut că Bodi va avea câteva privilegii, acest lucru nu se întâmplă. Cătălin Dancu, avocatul inculpatului, susține că e tratat ca oricare altă persoană aflată în detenție. Fostul partener al designer-ului susține în continuare că este nevinovat și că nu știe de unde și cum s-a creat această poveste care îl pune în prim-plan.

”Este dezamăgit, este frustrat, e o presiune pe umerii lui. Îmi spune: ”Cătălin, efectiv, eu nu știu de unde au scos ăștia toată povestea asta în care să fiu pus la un asemenea nivel, atât de jos și să suport asemenea restricții în condițiile în care eu nu am de-a face cu acest dosar. Alex Bodi are aceleași condiții pe care le au cei care sunt în arestul inspectoratului de poliție, nu vă închipuiți că sunt alte condiții. Nu stă singur, nu are frigider, televizor sau covoare persane. Stă exact ca orice alt arestat preventiv fără nici un fel de privilegiu. Ultima dată, erau 4 în celulă, acum Dumnezeu știe câți or mai fi sau unde-l mută. La data respectivă, la început, când am vorbit eu cu el stăteau 4. Arestul se face într-o clădire veche, sunt clădirile alea faimoase ale lui Ceaușescu. Acum, mă pun și eu în locul comandantului, de ce trebuie să-i dea lui condiții speciale față de ceilalți. Nu există așa ceva: are aceleași condiții, e într-un arest preventiv, de aia nici nu stă într-un penitenciar”

