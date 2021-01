Ce face Alex Bodi acum, în arest la domiciliu. Cu cine s-a întâlnit în weekend

Alex Bodi a fost plasat definitiv în arest la domiciliu, într-o localitatea ilfoveană, deși este acuzat de trafic de persoane și proxenetism. Afaceristul se află în vila sa din data de 19 decembrie, acolo unde locuiește cu iubita lui, Daria, și unde primește adesea oaspeți. De exemplu, în acest weekend, bărbatul și-a dat întâlnire cu brigada, la o narghilea.

Curtea de Apel Craiova a respins propunerea procurorilor DIICOT de a-i fi prelungit mandatul de arestare preventivă, așa că, din 19 decembrie, Bodi este plasat în arest la domiciliu. Acesta a urcat scările Tribunalului în 13 ianuarie, când a aflat că decizia de a sta în arest în propria casă este susținută de judecători. Tot atunci el i-a deschis proces fostei soții.

Și dacă veștile sunt bune, să vină invitații. În așteptarea noului termen, afaceristul și-a chemat acasă câțiva prieteni, unde au petrecut ca în vremurile bune. Narghileaua și meciurile din UFC au fost principalele activități ale acestora.

„În momentul de față, nu-mi permit să clachez, pentru că am două fetițe care înseamnă totul pentru mine și, oricât de grea ar fi o luptă, nu aș accepta înfrângerea niciodată… mereu când am avut momente dificile, oricât de greu părea, am crezut în mine și am știut ce-mi doresc de la viață. Cu cât lumea nu credea în mine și nu-mi dădea credit, cu atât mai mare era ambiția și dorința de a reuși! Dar niciodată nu poți reuși fără ajutorul Lui Dumnezeu”, a declarat Alex Bodi pe Instagram Stories.