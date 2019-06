Ce fac tricolorii de la U21, înainte de meciul cu Germania. Doar acum li se permite să recurgă la așa ceva

România s-a calificat în semifinalele Euro 2019 U21, după 0-0 cu Franța în ultimul meci din grupa C. Tricolorii U21 au primit permisiunea să se relaxeze pentru câteva ore după efortul depus în partida cu francezii. În timp ce unii dintre ei au avut program de refacere la hotel și au avut voie la piscină, alții s-au antrenat pe stadionul din Meldola.

Tricolorii U21 se pregătesc pentru semifinala cu Germania

România U21 a terminat grupa C pe primul loc la Euro 2019 U21, după 4-1 cu Croația, 4-2 cu Anglia și 0-0 cu Franța. După 20 de ani de la ultima prezență a tineretului la un Campionat European, puștii antrenați de Mirel Rădoi au reușit o performanță la care nimeni nu se gândea: calificarea în semifinale și, tototadă, calificarea la Jocurile Olimpice, unde nu am mai participat din 1964 (când am ajuns în sferturile de finală). Va fi a patra participare a României la Olimpiadă, după prezențele din 1924, 1952 și 1964.

Selecționerul Mirel Rădoi și-a lăsat jucătorii să se relaxeze după performanța istorică obținută în urma egalului cu francezii. O parte a lotului pe care îl antrenează a avut program de refacere la Grand Hotel Forli, în timp ce alți jucători s-au antrenat pe stadionul din Meldola. De la ora 16:30, reprezentativa de tineret a României pleacă de la Forli spre Bologna, unde urmează să aibă loc meciul de joi, 27 iunie, cu Germania.

Miercuri, 26 iunie, de la ora 18:30, va avea loc conferința de presă de dinaintea semifinalei cu Germania. De la 19:15 se va desfășura ultima ședință de pregătire, pe Stadionul DallAra din Bologna.

Partida România – Germania, din semifinalele Campionatului European U21, se va juca joi, 27 iunie 2019, de la ora 19:00, deși inițial se stabilise să se joace de la 22:00. Meciul va fi transmis în direct de TVR 1 și TVR HD, dar poate fi urmărit și online în format live vide și text.