Ce fac acum foștii câștigători de la Survivor. Vedeta care s-a schimbat enorm după aparițiile TV

În 2020 a avut loc primul sezon Survivor România, show-ul de supraviețuire bazat pe formatul internațional Survivor. Dacă nu vă mai aduceți aminte, primul sezon a fost difuzat în perioada 18 ianuarie 2020 – 30 mai 2020 la Kanal D. Pentru că a avut un succes răsunător, producătorii au continuat cu noi sezoane, însă mulți se întreabă ce fac acum foștii câștigători de la Survivor.

Pe 9 ianuarie 2024, la PRO TV a debutat cel de-al patrulea sezon Survivor România. Cei 24 de concurenți, împărțiți în două tabere, Faimoși și Războinici, au avut parte de provocări grele în jungla din Republica Dominicană.

Primele două sezoane Survivor România au fost difuzate la Kanal D, însă începând cu sezonul 3, emisiunea a fost preluată de PRO TV. Încă de la primul sezon, românii au urmărit cu interes show-ul de supraviețuire, mai ales că toți concurenții din edițiile vechi au avut de trecut prin probe dificile pentru a pune mâna pe marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

În urmă cu patru ani, Elena Ionescu, fosta solistă a trupei Mandinga, a reușit să pună mâna pe marele trofeu, în valoare de 250.000 de lei, dar și cu titlul de „Supraviețuitor”. Ea a făcut parte din echipa Faimoșii.

După ce a câștigat Survivor România, Elena Ionescu a revenit în România, la fiul ei, căruia voia cu orice preț să-i asigure un cămin.

„Vreau să îmi cumpăr o casă. O căsuță pe pământ, cu un pic de curte. Vreau să am suficient loc cât să se joace băiețelul meu afară. Am și un câine, o cățelușă maidaneză pe care am găsit-o pe stradă și am adoptat-o și pe care o iubim foarte mult. O curticică mică ar fi suficient pentru noi și o căsuță modestă. Știți cum se spune, să ai unde să pui capul. E altceva când știi că e casa ta, oricât de micuță ar fi. Noi acum stăm cu chirie, așa că asta vreau să fac cu premiul de la Survivor România”, a spus Elena Ionescu, potrivit Wowbiz.