Ce fac acum băieții de la Gaz pe Foc, după ce ”visul frumos s-a terminat”

Au trecut 20 de ani de când băieții de la Gaz pe Foc făceau senzație cu piesa ”Adio, visul frumos s-a terminat”. Trupa îndrăgită de adolescenții de atunci, s-a destrămat ulterior și fiecare și-a urmat propriul drum. Iată ce fac acum băieții de la Gaz pe Foc.

Trupa Gaz pe Foc, era compusă din patru membri, toți fiind băieți. Bazele trupei au fost puse de către Andrei Roșu, Lucian Viziru și Răzvan Iacob. Acestei formule i s-a alăturat și Paul Panait. Din această trupă a mai făcut parte șu Paul Panait și Dragoș Stănescu.

După ce trupa s-a destrămat, fiecare membru a mers pe cont propriu, urmându-și calea în funcție de preferințe, abilități și pasiuni. Iată ce fac acum băieții de la Gaz pe Foc.

Potrivit bvz.ro, unul din membrii trupei, Lucian Viziru, a renunțat complet la muzică. El ar fi antrenor de tenis în Germania, unde are o școală de tenis. El a intra și în lumea telenovelelor, dar perioada a fost scurtă. El s-a căsătorit cu Ema Daniela cu care a fost coleg de liceu. Ea în prezent este avocat de profesie. Cei doi au împreună un băiețel.

Un alt membru, Paul Panait și-a continuat cariera muzicală în Canada. El ar fi lansat până acu 5 albume, fiind foarte apreciat în comunitățile de români de acolo. Este căsătorit cu o admiratoare de- a sa și au împreună o fetiță.

Alin Lupșa a fost acuzat de trafic de influență. El este medic stomatolog și a fost condamnat într-un dosar la 2 ani de închisoare cu executare. A fost eliberat după un an și trei luni. El și-ar fi deschis un cabinet modern de stomatologie, în care profesează și afacerea ar merge foarte bine. Iată ce ocupații actuale au și ceilalți membri ai trupei:

Potrivit spectacola.ro, Andrei Roșu a fost invitat la emisiunea ”Cu capu-n zori” de la TVR 1, unde a povestit despre perioada în care acesta activa în industria muzicală:

„Să ştii că eram cel mai slab la partea de coregrafie, chiar am răsuflat uşurat când am plecat din formaţie din punctul ăsta de vedere. Îi exasperam pe regizori la filmările videoclipurilor pentru că rămâneam mereu în urmă. Chiar nu pot dansa sincron…

El a mai făcute câteva declarații cu privire la foștii săi colegi de trupă:

„Lucian Viziru e în Germania, are o şcoală de tenis acolo. Paul (Panait) e când prin Canada, când prin România, cu Alin nu am mai vorbit de ceva vreme. La un moment dat am fost 5, al cincilea membru al trupei este medic, la Fundeni. E vorba de Răzvan Iacob, pe care îl salut!”.