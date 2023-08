Ce este oxicodona, medicamentul consumat de Vlad Pascu, șoferul care a provocat tragedia de la 2 Mai: ”Are potenţial pentru dependenţă”

Ca o coincideță, sau nu, gigantul Netlfix difuzează în aceste zile un serial american, ”Painkiller”, bazat pe fapte reale, care ne arată efectele devastoare produse de opioide, precum oxicodona. Deși pare că nu, dar are legătură cu drama petrecută pe 19 august. Așa că, citește mai departe și află ce este oxicodona, medicamentul consumat de Vlad Pascu, șoferul care a provocat tragedia de la 2 Mai.

Legătura dintre serialul Netflix și drama de la 2 Mai

Începând din această lună, ca o coincideță, Netlfix a început difuzarea unei serii limitate, ”Painkiller”, despre care spune că ”prezintă câteva dintre originile crizei opioidelor.”

Pe scurt, noul serial are la bază un scenariu scris de Micah Fitzerman-Blue și Noah Harpster, ”Painkiller”.

Serialul avându-l în rol principal pe Matthew Broderick, în rolul lui Richard Sackler, are la bază două surse scrise, și anume cartea ”Pain Killer” din 2003 de Barry Meier, care a fost lansată într-o ediție actualizată în 2018, și un articol de presă din 2017 din New Yorker, ”The Family That Built an Empire of Pain”, semnat de de Patrick Radden Keefe.

Serialul o urmărește pe Edie Flowers, interpretată de Uzo Aduba, o avocată a biroului procurorului general al SUA din Roanoke, Virginia, în ancheta ei tenace în cazul Purdue și al familiei Sackler.

Fiecare dintre cele șase episoade se deschide cu unul sau mai mulți părinți ai unor victime reale ale crizei opioidelor care citesc avertismentul legal al serialului cu privire la evenimentele ficționalizate.

”Această epidemie continuă să existe, și nu doar în America. Este globală. Fiecare dintre acești părinți a spus același lucru: dacă cineva le-ar fi spus cât de periculos este acest lucru, cât de mult creează dependență, atunci când copilului lor i s-a prescris pentru prima dată OxyContin, copiii lor ar fi fost probabil încă la ei. Deschiderile noastre au o calitate de: Credeți-ne pe cuvânt. Iar puterea acestui lucru este uluitoare. Există o rețea vastă de supraviețuitori ai celor dragi care au murit din cauza supradozelor și a dependenței. Din păcate, nu a trebuit să căutăm prea departe. Sunt oameni minunați care nu au greșit cu nimic urmând indicațiile unor persoane în care au avut încredere că vor avea grijă de copiii lor.”, declara recent producătorul seriei, Eric Newman.

Dacă nu v-ați dat seama, legătura dintre serialul Netflix și drama de la 2 Mai este exact acest medicament, de fapt întreaga pleiadă de medicamente din categoria opioidelor, medicamente care inițial erau date pentru a ameliora dureri, dar care au ajuns să dea dependență.

Ce este oxicodona, medicamentul consumat de Vlad Pascu

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu aceste medicamente, conform datelor științifice, Oxicodona este un medicament opioid utilizat pentru ameliorarea durerii severe.

Medicii spun că, de obicei, nu este recomandat pentru tratamentul durerii cronice, pe termen lung, și că ar trebui să fie disponibilă numai pe bază de prescripție medicală de la medic.

”Dacă întrerupeți brusc administrarea de oxicodonă, este posibil să prezentați simptome de sevraj. Există riscuri în cazul administrării medicamentelor opioide, așa că asigurați-vă că luați aceste medicamente exact așa cum v-a prescris medicul.”, se arată pe unul din prospectele acestui medicament.

Așa cum precizam anterior, Oxicodona este utilizată pentru ameliorarea durerii acute, severe, dar, în cantitță mari, crează o depedență egală cu cea a consumului de droguri de mari risc, precum cocaina.

Aproape 107.000 de decese în 2021 au implicat un opioid

Fie că vorbim de oxicodonă, sau de orice alt medicament din această categorie, conform datelor statistice, numărul celor care au decedat ca urmare a supradozei, s-au datorat consumului de opioide, inclusiv oxicodona.

Peste 75% din cele aproape 107.000 de decese prin supradoză de droguri în 2021 au implicat un opioid. Din 2020 până în 2021:

Rata deceselor implicate de opioide a crescut cu peste 15%.

Ratele de deces implicate de opioide cu prescripție medicală au rămas aceleași.

Ratele de deces implicate de heroină au scăzut cu aproape 32%.

Ratele de deces implicate de opioide sintetice (cu excepția metadonei) au crescut cu peste 22%.

Arată datele statisitice publicate de specialiști. De altfel, conform autorităților americane în domeniu, din ce în ce mai mulți americani au decedat din cauza undei adevărate pandemii de opioide, demarând și o campanie, ”Overdose Data to Action” (OD2A), de fapt un acord de cooperare pe 4 ani prin care CDC finanțează departamentele de sănătate din 47 de state, Washington DC, două teritorii și 16 orașe și județe pentru eforturi de supraveghere și prevenire.