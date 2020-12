Ce efecte secundare are vaccinul anti-covid. Un voluntar a explicat ce s-a întâmplat

În cadrul unui interviu, un participant voluntar la testele clinice pentru vaccinul împotriva noului coronavirus dezvoltat de Moderna, a descris efectele secundare ale acestuia.

Într-un interviu pentru CNN, Yasir Batalvi, un tânăr care a participat la testele clinice pentru vaccinul anti-Covid dezvoltat de gigantul farmaceutic Moderna, a vorbit despre efectele secundare pe care le-a avut după ce a fost vaccinat.

”La 30 de minute după ce am făcut vaccinul am simțit o durere și o amorțeală în braț. Ca și cum cineva m-ar fi lovit. Seara aceea a fost dificilă. Am făcut o febră ușoară, frisoane, m-am simțit obosit”, a povestit Yasir Batalvi.