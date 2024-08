Ce e obligatoriu să ai în portbagaj atunci când ninge. Aşa trebuie echipată maşina pentru a nu rămâne fără talon

Atenție mare când pleci la drum! Șoferii trebuie să se asigure că au portbagajul mașinii echipat cu tot ce este necesar, pentru a nu rămâne fără talon. Află ce nu ar trebui să lipsească niciodată din mașina ta și la ce trebuie să fii atent.

Ce să ai în portbagaj iarna

În sezonul rece, utilizarea anvelopelor de iarnă și a dispozitivelor antiderapante devine obligatorie pentru a asigura siguranța circulației pe drumurile acoperite de zăpadă, gheață sau polei. Această măsură esențială vizează prevenirea accidentelor și asigurarea unei deplasări cât mai sigure în condiții meteo dificile.

Potrivit legislației în vigoare, autovehiculele care depășesc greutatea de 3,5 tone sunt obligate să fie echipate cu dispozitive antiderapante. Nerespectarea acestor norme atrage sancțiuni considerabile, constând în amendă între 9 și 20 de puncte-amendă, precum și reținerea certificatului de înmatriculare/înregistrare al autoturismului. În schimb, șoferului i se va elibera o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație.

Conform prevederilor Codului Rutier român, în sezonul rece, conducătorii auto trebuie să aibă în portbagaj un săculeț cu nisip și o lopată, utilaje esențiale în cazul în care este necesară deszăpezirea autovehiculului sau a traseului. Aceste prevederi au scopul de a facilita intervenția în situații de urgență și de a asigura mobilitatea în condiții dificile.

Calculând amenzile în conformitate cu valoarea unui punct de amendă în 2022, respectiv 145 de lei, nerespectarea obligațiilor legale atrage o amendă între 1305 și 2900 de lei. Pentru a facilita procesul de sancționare, șoferii au posibilitatea de a plăti jumătate din valoarea amenzii primite, într-un termen de 15 zile de la constatarea contravenției.

Legea specifică că autoturismele personale și autovehiculele de transport persoane cu maxim 9 locuri pe scaune trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă pentru toate roțile. Aceste măsuri sunt implementate pentru a garanta siguranța tuturor participanților la trafic și pentru a minimiza riscurile asociate condițiilor meteo severe din timpul iernii. Respectarea acestor reglementări devine esențială în menținerea unui mediu rutier sigur și funcțional pe durata sezonului rece.

De ce poți rămâne fără talon

Există mai multe motive pentru care poți rămâne fără talon. Dacă poliția constată anumite nereguli, poate recurge la această măsură drastică, ce îți va da apoi de lucru pentru redobândire. Cauzele pentru care poți pierde acest document, conform legii, sunt:

a) vehiculul nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă;

b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;

c) vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare;

d) vehiculul circulă cu defecţiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;

e) sistemul de frânare de serviciu este defect;

f) sistemul de frânare de ajutor sau de staţionare este defect;

g) mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise;

h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă;

h1) autovehiculul nu este dotat, la circulaţia pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori nu au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;

i) zgomotul în mers sau staţionare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul;

j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;

k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile, fiind de natura să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;

l) autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul are aplicate pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare, folii neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât şi din exterior;

m) autovehiculul şi tractorul agricol sau forestier are aplicat pe partea frontală şi/sau posterioară a acestuia afişe, înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;

n) autovehiculul şi tractorul agricol sau forestier prezintă scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;

o) plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;

p) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;

r) vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

s) vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii;

t) deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;

u) vehiculul nu are montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare;

x) lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere destinate învăţării conducerii autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzute de reglementările în vigoare.

Cum redobândești talonul

Atunci când certificatul de înmatriculare al vehiculului este reținut din cauza unor defecțiuni tehnice, procedura de remediere a problemelor și redobândire a documentului implică pași bine stabili și reguli stricte. Iată ce trebuie să știi pentru a-ți recăpăta dreptul de circulație și pentru a te asigura că vehiculul tău respectă standardele de siguranță.

După ce ai remediat defecțiunile semnalate, primul pas este să te prezinți cu mașina la una dintre reprezentanțele teritoriale ale Registrului Auto Român (RAR). Aici, specialiștii vor verifica componentele și sistemele la care au fost constatate defecțiuni. Este esențial ca această verificare să aibă loc la o reprezentanță a RAR pentru a se asigura că toate aspectele tehnice sunt în ordine.

După constatarea remedierii defecțiunilor, reprezentantul RAR va menționa acest lucru pe originalul dovezi înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Această dovadă înlocuitoare trebuie prezentată polițiștilor rutieri, iar pe baza acesteia vei putea redobândi certificatul de înmatriculare.

La sediul Poliției Rutiere, în momentul prezentării, trebuie să ai la tine cartea de identitate, dovada înlocuitoare și chitanța care atestă achitarea sancțiunii primite. După completarea acestor formalități, îți vor fi restituite, după caz, certificatul de înmatriculare sau/și plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

În situația în care reținerea certificatului a fost cauzată de expirarea termenului de valabilitate al inspecției tehnice periodice anterioare, verificația tehnică pentru redobândirea certificatului se va realiza exclusiv de către RAR.

Acest aspect este crucial, iar șoferii trebuie să țină cont de ultimele modificări ale Codului Rutier care stipulează că, odată cu expirarea valabilității inspecției tehnice periodice, se suspendă automat înmatricularea vehiculului respectiv, făcându-l indisponibil pentru circulație pe drumurile publice.

Prin urmare, prezentarea la stația RAR pentru efectuarea ITP-ului nu este posibilă decât cu mașina transportată pe o platformă adecvată. Respectarea acestor proceduri este crucială pentru a evita sancțiunile și pentru a asigura siguranța pe drumurile publice.