Ce dramă a trăit Nicoleta Voicu, abandonată de părinți. Ce i-au făcut asistentele (exclusiv)

Nicoleta Voica este una dintre cele mai apreciate și iubite soliste de la noi. Vedeta a fost adoptată în copilărie și nu își cunoaște mama biologică.

Le poartă un mare respect celor care au adoptat-o și povestește cum a trecut prin chinuri înfiorătoare.

Vedeta a fost luată de la orfelinatul din Galați și a povestit cum s-a petrecut totul. Inițial, părinții ei adoptivi voiau să ia acasă o altă fetiță.

Ei voiau, inițial, o altă fetiță, pe Lavinia, dar o înfiase altcineva. Când au revenit la leagănul de copii, tot la ei m-am dus. Așa că au decis: ”Cum o fi, cum n-o fi, o luăm pe Nicoleta acasă!”, a povestit solista.

Pe atunci, se făceau vizionări și, care copil se desprindea din grup, și alerga în brațele oamenilor, acela era alesul. Tata mi-a povestit că m-am desprins din al doilea grup și că am alergat în brațele lui.

”Părinții mei adoptivi au 84 de ani, se descurcă singurei, au pensie, merg la ei, îi vizitez. Mi-au spus că eram foarte mică, aveam un an și opt luni, când m-au văzut la orfelinat.

Ea a spus că mama ei adoptivă i-a dezvăluit amănunte în ziua în care a adus-o acasă. A trecut prin clipe de coșmar când asistentele au băgat-o în albastru de metil ca să o dezinfecteze.

Acum, ea se întreabă adesea cine sunt părinții ei biologici și dacă de la ei a moștenit pasiunea și talentul pentru muzică. Nu vrea să își supere părinții adoptivi, așa că nu i-a căutat pe cei care i-au dat viață.

”Nu am vrut să merg pe urmele lor, pentru că nu vreau să îi mâhnesc pe părinții mei adoptivi. Sunt și eu mamă, am văzut ce înseamnă responsabilitatea, am și eu un fiu.

Totuși, e foarte trist să nu știi nimic despre părinții tăi. Mă tot gândesc cine sunt, dar mai vine uitarea și atenuează aceste gânduri dureroase. E greu să trăiești cu necunoscuta asta în suflet.

Mi s-a spus că mama a sărit pe geamul maternității din Galați, după ce m-a născut, și că ar fi dispărut. Nici asta nu știu dacă e adevărat.

Poate că a fost o femeie tânără, căreia i-a fost frică să spună că are un copil, poate că se temea de părinți, poate că era săracă…

Nimeni nu știe ce a fost în sufletul acelei femei, în acele momente. Nu știu nici cine mi-a pus numele Nicoleta, dacă vreo asistentă sau chiar mama biologică. Poate citesc acum aceste rânduri, poate-și amintesc de mine!”, a mai spus, cu tristețe, Nicoleta, pentru impact.ro.