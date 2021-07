Probleme grave pentru Nicoleta Voicu. Situația este extrem de delicată pentru artistă

Nicoleta Voicu se confruntă cu probleme grave. Artista trece prin momente extrem de dificile.

Cântăreața Nicoleta Voicu are parte de o perioadă de coșmar. Problemele sale sunt extrem de grave și o pot aduce pe artistă într-o stare chiar gravă.

Ea se luptă cu probleme de ordin financiar, dar și de sănsătate. A fost la un pas de a își pierde casa, pentru că nu își mai poate permite să plătească ratele.

În plus, din cauza grijilor și a stresului, artista s-a îmbolnăvit. Nicoleta Voicu are datorii cărora nu le mai poate face față și există riscul de a rămâne pe străzi.

Pandemia a afectat-o foarte grav pe plan financiar și a ajuns să nu își mai poată plăti ratele la casă. Ea trebuie să achite lunar 800 de lei pentru a își păstra locuința.

„Am 800 de lei pe care îi am, nu-i am, eu trebuie să fac rost de ei. Este riscul oricărui om și inclusiv al meu. Trebuie să muncesc, nu doar că am această rată la bancă.”, a declarat Nicoleta Voicu.