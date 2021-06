Ce dorință mare are Ella, fiica Andreei Bălan. Îl vizează pe George Burcea

Andreea Bălan a vorbit recent despre modul în care au perceput fetițele ei și ale lui George Burcea faptul că tatăl lor nu mai locuiește cu ele.

Astfel că fiica cea mare a Andreei Bălan, Ella, înțelege cu greu faptul că tatăl ei nu mai locuiește cu ele în aceeași casă. Andreea Bălan a spus, de altfel, că cea mai mare dorință a fiicei sale este aceea de a merge în vacanță toți patru, în Mauritius, acolo unde și-au petrecut ultimul sejur ca o familie.

„Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc. Vor intra, mai târziu, pe YouTube și vor vedea. Ella cu greu a înțeles că tati nu mai locuiește cu noi. Ea tot speră și visează că, într-o zi, vom merge în Mauritius în vacanță, ultima în care am fost toți 4. Încet, va înțelege. Ea știe doar că tati nu mai locuiește cu noi, vine în weekend sau când poate. Atât” a spus Andreea Bălan, în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.

Micuța Ella traversează un moment dificil acum, dat fiind faptul că se află în vacanță doar alături de mama și de surioara ei, dar și de bunică. Andreea Bălan face însă orice pentru a-și vedea fetițele fericite, astfel că se străduiește să le facă celor mici pe plac.

Recent, Andreea Bălan a spus că l-a iertat pe George Burcea și că unul dintre motivele pentru care au ales să se despartă este faptul că se aflau, în mariajul lor, pe drumuri diferite.

„Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate”, a mai spus Andreea Bălan.