Andreea Bălan a făcut anunțul despre George Burcea. Nimeni nu se aștepta la vestea asta

Nimeni nu se aștepta la vestea asta. Deși este fericită alături de Tiberiu Argint, Andreea Bălan a făcut anunțul legat de fostul ei soț. Ce mesaj i-a transmis jurata de la Te Cunosc de Undeva lui George Burcea. Cătălin Măruță a rămas fără cuvinte.

Împăcare epocală în showbizul românesc. S-au iubit, s-au căsătorit dar destinul a avut alte planuri pentru Andreea Bălan și George Burcea. La doar câteva luni de când au ajuns împreună în fața altarului, actorul și jurata de la Te Cunosc de Undeva au decis să divorțeze. A urmat un an greu, cu procese solicitante și o luptă pentru custodia celor două fetițe.

În prezent, Andreea Bălan și-a găsit fericirea alături de Tiberiu Argint, iar acest lucru pare să o fi ajutat pe blondină să revină la sentimente mai bune în ceea ce-l privește pe fostul ei soț. Artista a mărturisit că l-a iertat pe George Burcea și chiar dacă i-a fost greu să recunoască acest lucru, separarea a fost inevitabilă pentru cei doi părinți ai Ellei și Clarei.

„Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate”, a spus Andreea Bălan.