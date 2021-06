Ce vrea să facă Andreea Bălan cu relația pe care o are cu Tiberiu Argint. A fost cât se poate de francă

Andreea Bălan și Tiberiu Argint se iubesc mai mult ca oricând. Jurata de la Te Cunosc de Undeva și iubitul ei au sărbătorit, de curând, un an de relație, iar fanii blondinei sunt încântați să-și vadă idolul radiind de fericire. Ce planuri au cei doi amorezi și care este lucrul pe care artista îl încearcă din toate puterile ei.

O vorbă veche din popor spune că după ploaie apare, mereu, soarele. Ei bine, acesta a fost și cazul Andreei Bălan. După divorțul dureros de tatăl fetițelor sale Ella și Clara, momentul în care a fost pe punctul de a muri după ce a născut a doua oară și problemele de sănătate care au adus-o pe patul de spital în toamna anului trecut, Andreea Bălan se poate lăuda, după foarte mult timp, că este un om fericit și împlinit.

De un an de zile iubește și este iubită, la rândul ei, de către afaceristul Tiberiu Argint, bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze. Deși cei doi și-au ascuns relația la început, de câteva luni Andreea Bălan și actualul ei partener nu se mai ascund de ochii lumii și nu se sfiesc să-și declare sentimentele în mediul online.

Cu toate acestea, artista încearcă să mențină detaliile poveștii sale de dragoste cât mai discretă, întrucât expunerea excesivă a relațiilor sale trecute nu i-au adus foarte multe beneficii. Ce spune Andreea Bălan despre foștii ei parteneri acum, după ce au trecut ani buni:

„Cred că toţi am iubit, ne-am despărțit şi am suferit măcar o dată în viaţă. Dacă la momentul respectiv ţi s-au părut tragedii, în timp realizezi că aşa a fost să fie şi că nu s-ar fi putut întâmpla altfel. Sincer, nu pot să zic că am rămas cu vreo decepţie încât să-mi fie frică să iubesc din nou. În prezent îmi doresc să păstrez pentru mine această latură a vieţii şi mă bucur departe de ochii presei şi ai publicului.