Ce dorință arzătoare are Oana Radu, de fapt. Din păcate, mai are mult de așteptat

Oana Radu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din România. Frumoasa șatenă arată mai bine ca niciodată, de când a slăbit 30 de kilograme. Deși are o carieră de succes, o voce de milioane și un soț care o iubește mai presus de orice, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” mărturisește că a avut și perioade grele.

Chiar dacă acum este fericită alături de Cătălin Dobrescu, Oana Radu a mărturisit că a trecut prin momente extrem de dificile atunci când a aflat că fostul ei partener de viață a murit incendiat în scara unui bloc din Craiova.

Solista a declarat atunci că s-a simțit foarte rău, iar anxietatea i-a dat multă bătaie de cap. Acum că este fericită din nou, Oana Radu își dorește un singur lucru. Cea mai mare realizare a sa ar fi să devină mamă.

„Mi-a fost foarte greu și chiar am fost în iad. Mi-a fost extrem de greu în perioada în care am avut anxietate și încă am, dar cumva m-am mai ancorat în realitate, pentru că au trecut perioadele mai grele, cât de cât. M-a ajutat foarte mult Cătălin, soțul meu. Și evident, prezența prietenilor, dar cumva persoana de lângă noi e într-adevăr foarte importantă.

Avem de gând să ne mărim familia, bineînțeles, doar că momentan așteptăm să ne cumpărăm o locuință a noastră. Bine, noi avem în Craiova două locuințe, dar în București stăm. Momentan, suntem tranzitorii, pentru că nu avem căsuța noastră. Așteptăm să ne luăm și după da, o să facem și un bebe. Peste 10, 15 ani, când o să fie”, a declarat artista Oana Radu.