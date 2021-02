De ce se operează Oana Radu. Ce a pățit vedeta, motivul este ireal

Oana Radu urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Artista se luptă cu grave probleme de sănătate.

Oana Radu se confruntă cu probleme grave de sănătate. Artista a recurs de-a lungul timpului la numeroase diete pentru a scăpa de kilogramele în plus, iar asta i-a cauzat grav sănătății. Acum, cântăreață suferă de litiază biliară.

Artista s-a luptat foarte mult timp cu grave probleme de greutate. Însă, a reusit să slăbească așa cum și-a dorit si sa atinga forma perfectă, dar, se pare că s-a ales cu alte probleme de sănătate. Vedeta care a avut la un moment dat 120 de kilograme a slăbit enorm și a ajuns într-un final la puțin peste 55 de kilograme.

Se zvonea că ar fi apelat la operație de micșorare a stomacului, cu toate acestea vedeta susține ca nu a recurs la acest lucru, ci ar fi apelat doar la diete. Din păcate, acestea i-au afectat sănătatea, iar acum urmează ca artista să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Cântăreața le-a povestit, recent, fanilor săi, pe InstaStory, care a fost diagnosticul medicilor și chiar le-a cerut acestora părerea.

La mulți ani, frumoșilor! La mulți ani, frumoaselor! Sunt sigură că vreți să știți cum mi-am petrecut această minunată zi de Dragobete. (…). Am avut un control medical în legătură cu pietrele la fiere, nu vă speriați, totul este în regulă. Momentan, nu ne mișcăm în nicio direcție. Dacă aveți și voi, nu știu, recomandări de medici în București, dacă ați trecut prin asta, chiar vă rog să-mi lăsați un mesaj, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. (…).

Eu am descoperit că acestea ar fi apărut în perioada în care am ținut dieta Dukan, deci, din cauza dietei Dukan. Din câte am înțeles, trebuie să scot fierea, chestie care nu mă încântă prea tare’, a declarat vedeta pe o filmare urcată pe Instagram Stories.