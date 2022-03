Ce dependență are Răzvan Simion mai nou. Vedeta e panicată: „Vreau să mă opresc o perioadă”

Răzvan Simion a mărturisit că a căpătat o dependență de care vrea să scape neapărat. Vedeta s-a panicat chiar și a spus că trebuie să ia măsuri. Dani Oțil a ținut să-i amintească colegului său ce anume are de pierdut, dacă va lua măsuri împotriva „dependenței” de care vrea să scape.

În ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Răzvan Simion a dezvăluit că își dorește să scape de o dependență căpătată în ultima perioadă, și anume, dependența de Tik-Tok, una care ar fi căpătat note paroxistice în weekendul trecut, când ar fi petrecut mai mult timp pe această platformă.

„Vreau sa mă opresc o perioadă, vreau să fac un detox, ca duminică am terminat Tik-Tok-ul de două ori. Am așa o panică cand trec de jumătate de Tik-Tok, că nu mai știu să scriu, și mă duc la cărți”, a mărturisit Răzvan Simion în ediția de azi a emisiunii.

Dani Oțil a ținut însă să-i explice colegului său ce anume ar avea de pierdut dacă va face acest „detox”.

De altfel, Răzvan Simion povestea încă de ieri că și-a luat „informațiile” despre actualitate de pe Tik Tok.

„Am rupt Tik-Tokul în weekend, două baterii am terminat”, spunea Răzvan Simion.

Dani Oțil povestea și el că a citit în weekend toate știrile, fiind la curent cu tot ce se scrie despre războiul Rusia-Ucraina. El a ținut să se exprime și în ceea ce privește starea de sănătate a liderului de la Kremlin, în urma informațiilor care au apărut despre el, cum că ar suferi de o boală gravă.

„Nu o sa moară Putin și vă explic de ce. Am citit în acest weekend ca la viloiul în care locuiește, întreținerea costă 2 milioane pe an. Am înțeles că ar avea și datorii. Si nu poți să mori atunci când ai datorii”, a spus matinalul, stârnind hazul în platoul emisiunii.