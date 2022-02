Ce a povestit Dani Oțil despre Gabriela Prisăcariu la Neatza: „Nici bine nu am terminat emisiunea”

Ce a povestit Dani Oțil despre Gabriela Prisăcariu la Neatza. Se pare că energia creatoare a zilei de 22.02.2022 a funcționat pentru soția matinalului, care a recunoscut că astrele și-au arătat influența în căsnicia sa. Gabriela Prisăcariu, în zodia Scorpion fiind, l-a pus imediat la treabă pe soțul ei, în zodia Fecioară.

Dani Oțil a ținut să îi dea dreptate astrologului emisiunii de la Neatza, care prevestea planuri și energie pentru nativii din zodia Scorpion, zodie în care este născută și soția sa. Dani Oțil a ținut să povestească că nici bine nu s-a terminat ediția de matinal, că Gabriela Prisăcariu l-a și pus la treabă, întrucât ea își dorește să amenajeze curtea din fața casei, un loc despre care Dani Oțil a spus că nu a mai fost amenajat de zece ani.

Săptămâna aceasta, Dani Oțil a mărturisit câți ani mai are de plătit pentru creditul de la bancă, dar și faptul că a vândut garsoniera din București, cea în care a locuit cu Mihaela Rădulescu.

„După 12 ani de plata la banca, am descoperit că mai am tot atâta…Deci am o săptămână… Am vândut garsoniera, am pre-vândut-o de fapt, mai am de adus trei acte. Fericita posesoare este o familie din Foscani, pentru viitorul copilul care vine la facultate. Mi se pare foarte tare, dacă ai mei făceau asta…Nu am păstrat garsoniera din cauza la sărăkie”, a spus Dani Oțil.