Ce decizie a luat Maria Ciobanu pentru 2023, în ciuda vârstei de 85 de ani. Fiul ei o susține (exclusiv)

Maria Ciobanu a surprins cu o decizie deosebită pentru 2023. Ionuț Dolănescu a oferit detalii despre cea care i-a dat viață. „Dacă starea de sănătate îi va permite. Mama e hotărâtă”, a susținut fiul celebrei interprete de muzică populară. Mulți ar renunța la acest lucru la vârsta pe care o are solista. Bărbatul a mărturisit că nimic nu poate să o oprească pe mama lui să facă asta. Despre ce este vorba?

Maria Ciobanu a luat o decizie importantă pentru anul care se apropie cu pași repezi. Celebra artistă va continua să facă naveta dintre Statele Unite ale Americii și România, așa cum s-a obișnuit până acum. Ionuț Dolănescu a susținut că nimic nu o poate opri pe mama lui care tocmai a împlinit 85 de ani la începutul toamnei.

Artista a hotărât încă din 2019 să își petreacă iernile în Statele Unite ale Americii, acolo unde acest sezon rece este cu mult mai blând decât în România. Cea din urmă a hotărât asta pentru că suferă de o formă acută de astm, care îi îngreunează respirația în anumite condiții. De asemenea, în zonă locuiește și fiica ei și dorește să îi fie aproape pe cât de mult posibil.

„Nu am vicii, iar de fumat, nici nu vreau să aud. Nu cred că există un dușman mai păcătos. Eu am și pătimit din cauza tutunului, pentru că am inhalat fum în timp ce cântam și așa m-am trezit cu astm bronșic”, a mărturisit cu ani în urmă îndrăgita Maria Ciobanu.