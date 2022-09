Ce dă Kaufland gratuit clienţilor săi. Doar pe 16 septembrie e valabilă oferta, nu trebuie să o ratezi!

Ce dă Kaufland gratuit clienţilor săi, potrivit unui anunț făcut chiar de retailerul german. Doar pe 16 septembrie e valabilă oferta, iar aceasta nu trebuie ratată. Această inițiativă aparține Asociației Act for Tomorrow și Kaufland România, fiind realizată în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul programului național Vinerea Verde.

Ce se dă gratuit clienților care merg la Kaufland. Oferta, valabilă pe 16 septembrie

Vineri, 16 septembrie 2022, locuitorii din 65 de orașe ale României vor putea călători cu mijloacelele de transport în comun în schimbul a 5 deșeuri, informează Kaufland.

Inițiatorii acestei campanii, care a cunoscut un real succes în cele 9 orașe în care a fost realizată în ultimii 2 ani, au hotărât să facă un pas înainte către un viitor sustenabil și au decis astfel extinderea acesteia la nivel național în 65 de orașe cu transport în comun, din toată România.

Care este obiectivul campaniei

Astfel, campania are ca obiectiv încurajarea folosirii transportului în comun și promovarea colectării separate a deșeurilor, care vor fi ulterior transformate în noi resurse. În plus, campania are și un obiectiv social, acela de a accesibiliza transportul în comun. Astfel, românii vor veni cu 5 PET-uri/doze/sticle la unul dintre magazinele Kaufland și vor primi în schimb un bilet cu două călătorii pentru mijloacele de transport în comun.

„Cei dornici să participe trebuie să aibă la ei 5 deșeuri (PET-uri, doze de aluminiu, sticlă) și să le introducă în automatele de colectare din parcările și din interiorul magazinelor Kaufland România. În urma acestui proces, pentru cei ce au colectat deșeurile separat, automatele vor elibera un cupon în baza căruia vor primi biletul de autobuz pentru două călătorii de la voluntarii prezenți la fiecare punct de colectare. Campania se desfășoară pe 16 septembrie, în intervalul 09:00-17:00, în 134 de magazine Kaufland România. Lista completă a magazinelor participante poate fi consultată aici”, anunță Kaufland.

Campania poate fi extinsă

Extinderea campaniei este posibilă pentru că, începând cu 1 septembrie 2021, toate magazinele Kaufland din țară dispun de infrastructuri de reciclare de tip self-service pentru trei tipuri de ambalaje: PET-uri (cu volum de până la 3 litri), sticlă și doze de aluminiu (cu volum de până la 1 litru), compania devenind astfel primul retailer din România, care oferă o rețea de automate de reciclare la nivel național.

Ce oferte îi mai așteaptă pe clienți

În plus, în cadrul campaniei „Să reciclezi e mai ușor decât crezi”, toți consumatorii care vor adopta un comportament ecologic vor primi cupoane de 10% reducere, la fiecare 5 ambalaje colectate, pentru o anumită categorie de produse ce se actualizează lunar cu sprijinul furnizorilor. Nu în ultimul rând, în perioada 14-20 septembrie 2022 se va oferi 10% reducere pentru toată categoria de sucuri necarbonatate.