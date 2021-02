Ce copilărie grea a avut Chef Sorin Bontea. Problemele grave din familia sa

Sorin Bontea se numără printre cei mai apreciați Chefi din România. Se bucură de succes și celebritate, are o carieră de invidiat și o experiență de ani de zile, dar puțini știu cât de greu i-a fost acestuia în copilărie.

Chef Sorin Bontea este iubit de o țără întreagă, după ce a ajuns celebru prin intermediul emisiunilor de cooking, unde este jurat. Vedeta, însă, nu a uitat niciodată de unde a plecat și a fost mereu deschis când vine vorba despre trecutul său. Pentru a ajunge unde este astăzi, Chef Bontea a pornit de jos și a început sa muncească încă de la o vârstă fragedă. Și-a luat primul job de la vârsta de 16 ani, pentru că așa cum spunea chiar el, viața nu era ușoară.

”N-am crescut în puf. Absolut deloc. Patru frați. Nu am crescut pe genul, bă, le-am avut pe toate. Am muncit din greu și condiții grele, am plecat de acasă, am făcut armată. Am trecut prin multe și nu mi s-a părut foarte greu. Era obositor că nu duceam. Mie îmi place să mă bucur de lucruri.

Cu toate că în copilărie nu a avut tot ce și-a dorit, pentru ca așa erau vremurile, Chef Sorin Bontea a fost mereu o persoană care a știut să-și păstreze optimismul. S-a bucurat de ceea ce a dobândit si niciodată nu a simțit invidie fața de alții, care o duceau mai bine. A dorit, însă, să-si depășească situația, iar cu multă munca și ambiție chiar a reușit.

”Întotdeauna, am avut, nu am avut, așa și? Am avut? Doamne ajută! Pe genul ăsta! Nu am fost niciodată așa, dacă are sau n-are celălalt sau de ce muncesc și nu muncesc altceva. Dacă ăsta sunt și asta se întâmplă, ce să fac altfel? Nu am făcut niciodată un capăt de țară dacă nu se întâmplă”, a mai declarat Chef Sorin Bontea de