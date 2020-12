Chef Sorin Bontea, succes total în bucătărie, dar și în viața personală. Care este secretul căsniciei de 26 de ani

Chef Sorin Bontea are succes total în bucătărie, dar și în viața personală. Celebrul bucătar are o căsnicie frumoasă. Care este secretul căsniciei de 26 de ani a lui Chef Sorin Bonte, citiți în articolul de mai jos.

Chef Sorin Bontea a dezvăluit că are succes total și în bucătărie, dar și în viața privată. Sorin Bontea are o căsnicie solidă, de peste 26 de ani. Celebrul bucătar de la Chefi la Cuțite iubește aceiași femeie de 31 de ani, are doi copii și se consideră un bărbat împlinit. Bucătarul vedetă a dezvăluit care este secretul unei căsnicii de durată.

”Eram mai tineri, în rest suntem la fel… Am avut norocul sau am învățat să evoluăm împreună, să ne susținem unul pe celălalt, să ne fim alături, și așa am ajuns la o relație de peste 30 de ani”, a declarat Sorin Bontea, potrivit viva.ro.

Ce compromisuri au mai făcut cei doi

De-a lungul timpului trainicul cuplu a fost nevoit să facă și anumite compromisuri. ”Cea mai mare provocare a fost distanța care ne despărțea atunci când venea vorba despre muncă. Am înțeles amândoi că este, într-adevăr, un efort, dar că împreună vom trece și peste asta. Și așa s-a întâmplat”, a precizat Sorin Bontea.

Sorin Bontea a povestit, de asemenea, cum reușește să mențină flacăra în cuplu, cum îi arată soției că o iubește. ”Da, trandafirii roșii nu lipsesc de la nicio aniversare. Îi cumpăr deseori și lalele albe, pentru că îi plac foarte mult, iar toamna, de câte ori mă duc la piață, mă întorc cu un braț de flori de câmp”, a mai declarat Sorin Bontea.

Sorin Bontea are interzis în bucătăria de acasă

Sorin Bontea a recunoscut că acasă bucătăria este a soției, el rămânând doar un critic blând atunci când este cazul. ”Atât îmi trebuie! Tot ce iese e bun! Lăsând gluma la o parte, soția mea chiar gătește foarte bine.

Inevitabil, prin prisma meseriei, există un spirit critic pe care nu am cum să îl domolesc, dar, chiar și judecând prin acest filtru, tot ce iese din mâinile ei e foarte gustos. Ieri mi-a făcut niște chiftele senzaționale”, a povestit Sorin Bontea.

Sorin Bontea, pasiune comună cu soția

Sorin Bontea a dezvăluit cum își petrece timul cu soția lui, ce le place să facă. ”Ne unește și pasiunea pentru pescuit. Ea a moștenit-o de mică, de la socrul meu, așa că am un super partener de mers cu barca.

Bine, eu trebuie să bag întotdeauna râma sau viermele în ac. Na, îi spun mereu că și-a luat ajutor”, a declarat râzând Sorin Bontea.