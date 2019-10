Ce condiție pune Tăriceanu pentru a susține Guvernul Orban. Va fi greu de acceptat pentru liberali

În urmă cu o zi, președintele Klaus Iohannis a anunțat, într-o conferință de presă, cine este noul prim-ministru al României. Călin Popescu Tăriceanu a anunțat ce condiție are pentru noul premier Ludovic Orban. Politicianul a dezvăluit în ce mod poate susține ALDE în Parlament învestirea Guvernului Orban.

ALDE ar putea susține în Parlament noul guvern în fruntea căruia se află, de marți, 15 octombrie, Ludovic Orban, însă nu necondiționat. Călin Popescu-Tăriceanu a făcut mai multe precizări legate de toate acestea, printre care s-a numărat și menținerea cotei unice de impozitare. Acesta a precizat că printre condiții se mai numără și continuarea proiectelor mari de infrastructură. La toate acestea se mai alătură și condiția că reprezentanții ALDE nu doresc să mai existe nici ordonanțe în ceea ce privește Justiția, sau reprezentanți PMP în noul Cabinet.

„Aseară am avut o întâlnire cu toţi parlamentarii ALDE, am avut o discuţie destul de lungă şi foarte utilă pentru a ne contura poziţia pe care o vom adopta la discuţia cu delegaţia PNL. Mă aştept ca, în aceste zile, Ludovic Orban, în calitate de premier desemnat, să vină la o discuţie, haideţi să-i spunem poate chiar o negociere, pentru care noi am enunţat în linii mare condiţiile pe care le avem în susţinerea Guvernului.

Am declarat de principiu că, da, putem susţine un Guvern, dar nu necondiţionat. Vom avea unele condiţii, unele dintre ele le-am şi menţionat în public, fără ordonanţe de urgenţă pe Justiţie, ca să respectăm, cred că inclusiv pentru PNL este valabil acest lucru, rezultatul referendumului, chiar dacă noi am votat împotrivă. Mi se pare normal să respectăm rezultatul referendumului.

Dorim menţinerea cotei unice de impozitare, vrem să ştim exact care sunt politicile mari de infrastructură pe care urmează să se concentreze efortul bugetar al viitorului Guvern şi nu numai efortul bugetar, dar şi de organizare şi urmărire a lucrărilor şi probabil că vor mai fi şi altele”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, în Senat, potrivit digi24.ro.