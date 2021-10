Ce cadou inedit a primit Ramona Olaru de la un invitat, la Neatza: ”Ce moi sunt!” / ”Dar se întăresc!”

Ramona Olaru a primit un cadou inedit în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Meșteșugarul Alexandru Ilinca, cunoscut și ca ultimul meșter opincar vâlcean, a fost invitat în emisia de azi.

Și nu a venit cu mâna goală, ci s-a prezentat în platou cu diverse căciuli din blană de miel lucrate manual, dar a ținut să îi facă și un cadou inedit frumoasei asistente a emisiunii, Ramona Olaru. Este vorba despre o pereche de opinci negre, create special pentru frumoasa blondină și denumite într-un mod inedit. Iată dialogul dintre Alexandru Ilinca și Ramona Olaru:

”Alexandru Ilinca, meșter popular: Am niște opinci speciale pentru asistenta voastră, nu știu cum o cheamă. Am ”opincile erotice”. Opinca asta face piciorul frumos, nu se încalță de către minore și nici de cele trecute de o vârstă, deoarece nu are efect.

Ramona: Este un cadou pe care nu l-am primit niciodată. Ce moi sunt!

Alexandru Ilinca: Dar se întăresc!”, a fost dialogul savuros, în timp ce frumoasa blondină încălța opincile dedicate.