Ce boală secretă avea Prințesa Diana. Gestul Prințului Charles a distrus-o

Puțini știu, dar Prințesa inimilor suferea de o afecțiune care a dorit să rămână cunoscută pentru cei apropiați, mai cu seamă că deși era extrem de cunoscută și iubită ținea foarte mult la intimitatea ei. Cum a început totul și ce simțea atunci soția Prințului Charles? Din păcate, o remarcă de-a acestuia i-a declanșat problema. Ce a făcut atunci soțul Prințesei Diana și de ce a recunoscut totul abia în anul 1995?

De ce boală suferea Prințesa Diana?

Multă lume avea senzația că o cunoaște, dar Prințesa Diana a ținut mereu la intimitatea ei și la transparență doar atunci când venea vorba despre diverse evenimente în care se arăta așa cum este – bună, caldă și empatică. De asemenea, cu o eleganță și o clasă aparte. Cu toate astea, mici detalii despre ea au apărut abia după decesul brusc și șocant al său. Prințesa Inimilor a ascuns multe suferințe de-a lungul căsniciei cu Charles, iar printre acestea se numără și o boală teribilă care s-a aflat abia în 1995.

Atunci a făcut publice detalii despre afecțiunea care o măcina. Fanii acesteia au rămas șocați de realitatea expusă de ea atunci. Mai exact, mama Prinților Harry și William a suferit de bulimie nervoasă – tulburare de alimentație des întâlnită la femei. „Am suferit de bulimie mai multi ani. A fost ca o boala secreta”, a declarat Diana intr-un interviu pentru BBC, in anul 1995.

Care sunt simptomele?

Boala apare în aproape 95% din cazuri la femei și se arată prin episoade de supraalimentare masivă, însoțite de senzația pierderii controlului. După ce mănâncă o cantitate mai mare de mâncare într-un timp scurt, persoana respectivă își provoacă vărsături pentru a scăpa de senzația de vinovăție pentru consumul exgerat avut. Aceasta afecțiune își face adesea apariția din cauza strasului, a nemulțumirilor din viață, a diverselor pierderi sau a dezechilibrelor emoționale.

„Imi amintesc prima data cand mi-am provocat stare de rau. Eram incantata deoarece credeam ca asta era eliberarea tensiunii“, a povestit printesa.„Bulimia a inceput la o saptamana dupa ce ne-am logodit. Sotul meu si-a pus mana in jurul taliei mele si mi-a spus: «Oh, putin cam dolofana in zona asta, nu-i asa?», iar asta a declansat ceva in mine. „Si toata treaba cu Camilla. Eram disperata, disperata“, a adaugat Diana.