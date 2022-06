Ce boală avea Valentin Uritescu încă de la 33 de ani. Cât chin a îndurat până la final

Regretatul Valentin Uritescu a încetat din viață, la vârsta de 81 de ani. Marele actor al teatrului românesc a murit din pricina unei boli cumplite, diagnostic care i-a fost pus încă din tinerețe, de la vârsta de 33 de ani. Cât de mult s-a chinuit artistul, în ultimul timp.

Valentin Uritescu a murit în cursul zilei de vineri, 18 iunie. Marele actor se afla internat într-un centru specializat unde primea ajutor pentru boala cumplită de care suferea, Sindromul Extrapiramidal, o afecțiunea asemănătoare bolii Parkinson.

Boala degenerativă i s-a declanșat la vârsta de 33 de ani, iar la 70 de ani, Valentin Uritescu a fost nevoit să se retragă de pe scena teatrului românesc.

Hotărârile mari, esenţiale, trebuie să le iei tu, de la tatăl meu am învăţat. Acum pot să iau o astfel de hotărâre şi nu pot fi înduplecat să dau înapoi: mă retrag.”, spunea actorul, acum 11 ani, în cadrul ultimului său interviu acordat, când s-a retras din viața artistică.

Fac ce fac şi pic în genunchi. Mă, toată viaţa mea a fost un hazard. Am dat cu banul ca să decid dacă dau sau nu la teatru, am tras la bileţele dacă să mă angajez sau nu la teatrul din Brăila, am aruncat cu cuţitul în uşă să văd dacă se înfige, deci dacă mă căsătoresc cu soţia mea. Dar asta e o laşitate.

Sindromul Extrapiramidal este definit precum o asociere între akinezie (mișcări rare și lente), o hipertonie (rigiditate) și o tremurătură în stare de repaus.

Sindromul parkinsonian se observă în cursul bolii Parkinson, dar și în cursul altor afecțiuni neurologice degenerative că atrofia olivo-ponto-cerebeloasa. El mai poate fi provocat și de luarea de neuroleptice o perioada îndelungată.

În ceea ce privește remediul, acesta constă în tratarea bolii în cauza sau în suspendarea luării de neuroleptice atunci când sindromul este de origine medicamentoasă; acesta mai persistă totuși încă mai multe săptămâni după oprirea tratamentului neuroleptic.

Acum câțiva ani, Valentin Uritescu descria stările de rău prin care a trecut, din cauza bolii care l-a măcinat în ultimele cinci decenii.

„Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. „Ai sindrom extrapiramidal!” Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă.

Doctorul mi-a spus – Ai un fel de Parkinson. Suferi de un sindrom extrapiramidal. Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo! Mi-era rău, din ce în ce mai rău. La un moment dat, luam Levodopa, un medicament care avea nişte reacţii secundare teribile.

Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. Înainte de a pleca din Bucureşti spre casă, am intrat în Biserica „Sfântul Spiridon Nou”, din Bulevardul Cantemir.

M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am început să plâng. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine! Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, povestea actorul pentru ziarullumina.ro.