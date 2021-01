Gina Pistol are probleme de sănătate?! Ce s-a întâmplat chiar acum, înainte să nască

Gina Pistol și Smiley urmează să devină părinți pentru prima oară în luna februarie a acestui an. Deși fericirea îi învăluie în prezent, pare-se că ceva mai puțin bun tot trebuie să se strecoare în fericirea lor. Prezentatoarea TV se confruntă cu probleme de sănătate specifice femeilor însărcinate, care îi dau mari bătăi de cap.

Frumoasa blondină nu are o problemă gravă, ci una specifică femeilor însărcinate. Retenția de apă în organism îi dă mari bătăi de cap. Gina a explicat mai multe într-un videoclip publicat pe Instagram.

„Am început să obosesc. Mai am puțin și intru în trimestrul trei de sarcină și am început să obosesc foarte repede. Plus că mi se umflă mâinile. Zici că sunt degetele lui Scărlătescu. Să știți că buzele nu sunt umflate, că nu mi-am injectat nimic în ele. De la sarcină e, că mă tot întrebați”, a povestit vedeta Antena 1.