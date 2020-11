Ce boală are Gabriela Cristea. A aflat abia acum, după 4 ani

Gabriela Cristea este una dintre cele mai iubite personalități din televiziune. Este frumoasă, de succes și se poate mândri cu o familie cum mulți își doresc, având un soț iubitor și niște fetițe minunate.

De ce boală suferă Gabriela Cristea

Medicii i-au dat un diagnostic crunt frumoasei prezentatoare TV. Gabriela Cristea suferă de o boală la nivelul danturii. Este vorba de parodontoză, o afecțiune a dinților. Vedeta a transmis fanilor că își va rezolva problema cât de curând. Cu ocazia asta, prezentatoarea a mărturisit că are de gând să se pună și pe slăbit.

”Sunt în revizie tehnică. Încep să mă tunez, să mă reconfigurez. Am fost la dentist să îmi refacă toată dantura, că mi-au scris oamenii pe Instagram că am dinții strâmbi. Și eu le-am zis că sunt naturali, așa m-a înzestrat natura. Mă duc pentru că după 4 ani am ajuns în sfârșit la dentist și m-am trezit că am parodontoză. Fără să am niciun simptom, dar mă rezolv”, a spus Gabriela Cristea la o emisiune TV, potrivit Spynews.ro.

Gabriela Cristea vrea să mai slăbească 10 kilograme

Gabriela Cristea a estimat că are nevoie să dea jos 10 kilograme, iar apoi va avea silueta perfectă pe care o dorește. De asemenea, vedeta TV a declarat că are grijă de sănătate și ea vitamina C pentru a ajuta sistemul imunitar.

”Apoi o să intru la o cură de slăbire mai drastică un pic. Mai am de dat cam vreo 10 kilograme și atunci sunt ca trasă prin inel. Nu mă stresez foarte tare. Iau Vitamina C să mă imunizez”, a continuat Gabriela Cristea.

Cu ce viciu s-a luptat Gabriela Cristea în trecut?

Gabriela Cristea a declarat că, a renunțat la fumat în urmă cu 12 ani. A luat pachetul de țigări și, la data de 14 septembrie, l-a pus pe balcon și l-a lăsat acolo. Vedetei nu i-a păsat că ninge sau că plouă peste ele, pentru că a vrut să-și arate că poate renunța la acest viciu.