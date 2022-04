Ce boală are Elena Udrea. Este motivul invocat pentru a nu sta în arest în Bulgaria

Elena Udrea a mărturisit magistraților bulgari faptul că este bolnavă. Acesta este motivul pentru care a spus că nu poate să stea în arest. Fostul ministru al Turismului a încercat să îi convingă pe judecători că nu poate să fie închisă din această cauză. Avocații femeii au cerut Curții de Apel de la Sofia arest la domiciliu cu brățară electronică pentru a putea fi urmărită. Ce detalii se mai știu în cazul fostei blonde din politică?

Fostul ministru al Turismului a încercat să îi convingă pe judecătorii din Bulgaria că nu poate să stea în arest, motivând că este bolnavă. Avocații acesteia au cerut arest la domiciliu, invocând faptul că are probleme de sănătate și un copil mic.

Cei care o apără în instanță au cerut Curții de Apel de la Sofia arest la domiciliu cu brățară electronică. Există documente care arată faptul că Udrea ar suferi de osteoporoză.

Judecătorii au decis faptul că actele nu arată că blonda nu poate să fie tratată pentru acest diagnostic în arest. Curtea de Apel de la Sofia a decis că dacă nu se simte confortabil în închisoare nu înseamnă că nu poate să fie în arest.

Elena Udrea a încercat să demonstreze că nu are de gând să fugă, spunând că și-a închiriat o locuință în Bulgaria pentru următorii șapte ani. Cu toate astea, procurorul a cerut detenție pentru aceasta.

Legislația arată că cea din urmă va fi extrădată în maximum 60 de zile. Amintim că fostul ministru al Turismului a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute. Ea este acuzată de luare de mită și abuz în serviciu.

Decizia aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție și este definitivă. Polițiștii nu au găsit-o pe Udrea la domiciliu la scurt timp după pronunțarea deciziei pentru a pune în executare mandatul de arestare.

Autoritățile române au început procedurile și femeia a fost dată în urmărire generală. Ulterior, fosta blondă din politică a fost depistată pe teritoriul Bulgariei aproape de granița cu Grecia.

„Ieri s-a pronunțat respingerea contestației în anulare. Decizia de condamnare a fost pronunțată în urmă cu trei ani în dosarul Gala Bute.

Am vorbit foarte puţin la telefon ieri şi am discutat de o altă cale de atac extraordinară pe care o avem pe rolul Înaltei Curți de Casație şi Justiţie, unde eu sunt avocat în cauză, respectiv despre recursul în casație care are termen în mai”, a spus avocatul Elenei Udrea.